Не надто приємний запах після прання може стати сигналом про надмірне перевантаження пральної машини, пише 24 Канал з посиланням на Express. Є чудовий спосіб вирішити проблему буквально за копійки.

Як уникнути поганого запаху речей?

Фахівці насамперед радять добре висушити одяг, бо навіть найменша волога може призвести до неприємного запаху. Є ще певні речі, які дуже довго сохнуть. У такому випадку вони також мають всі шанси пахнути затхлістю.

Під час прання рекомендовано додати в барабан чи ємність для порошку оцет та харчову соду. Завдяки цим простим інгредієнтам, речі почнуть пахнути набагато краще. Соду радять використовувати в циклі прання разом з пральним порошком, а оцет – під час полоскання.



Сода та оцет покращують запах речей / Фото Pexels

На деякий час можна навіть відмовитися від пом’якшувача для білизни, використовуючи лише оцет та соду. Оцет розщеплює залишки порошку, а сода видаляє поганий запах та пом’якшує тканину.

Фахівці з Real Simple радять використовувати холодну воду, яка здатна подовжити термін служби одягу, а ще зменшить витрати на енергію. Таким чином вдасться ще й зекономити на рахунках за світло. Гарячу воду радять використовувати лише для сильно забруднених речей чи для глибокого очищення.

Чим вивести плями від поту?