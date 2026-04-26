Не викидайте скошену траву: садівники розповіли про її користь

У квітні трава вже достатньо активно росте, тому більшість дачників беруться за її скошування. Втім, скошену траву не варто викидати, оскільки вона здатна стати добривом для інших рослин.

Підживлення рослин необхідне для росту, оскільки забезпечує поживні речовини, які необхідні для зростання й цвітіння, пише Epic Gardening.

Читайте також Садівників закликають посипати сад корицею у квітні: навіщо це робити

Як використовувати скошену траву?

Замість покупки вже готового добрива, можна скористатися натуральним варіантом. Експерт з компостування Ерік Стеффруд розповів, що домашнє добриво на основі трави є ідеальною підгодівлею для рослин, яку чомусь усі позбуваються.

Будучи рослинним матеріалом, трава вже містить багато поживних речовин, які є корисними для рослин. У ній міститься азот, фосфор, калій та різні мікроелементи.

Навесні рослинам дуже необхідні поживні речовини для росту, які складаються з трьох основних елементів: азоту, фосфору та калію, які містяться у скошеній траві.



Скошена трава є хорошим добривом

Можна просто розсипати скошену траву на ділянці, а тоді перекопати її з ґрунтом. Завдяки цьому вона швидко розкладеться, вивільняючи поживні речовини для культур.

На сайті Martha Stewart йдеться про те, що скошену траву можна посипати поверх ґрунту, щоб вона діяла як шар мульчі – утримувала вологу й запобігала росту бур’янів.

Деякі садівники саджають рослини в ящики, тож для того, аби отримати ранній урожай, достатньо лише нашарувати зверху свіжоскошеної трави.

Окрім того, скошена свіжа трава – чудова пожива для кроликів, зайців, корови чи кози. Однак дуже важливо, аби вона не була оброблена хімічними речовинами чи гербіцидом.

Які ще є поради для дачників?