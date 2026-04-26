Не викидайте скошену траву: садівники розповіли про її користь
- Скошена трава може бути використана як добриво, оскільки містить азот, фосфор, калій та інші поживні речовини.
- Траву можна розсипати на ґрунті для підживлення рослин або використовувати як мульчу для утримання вологи та запобігання росту бур'янів.
У квітні трава вже достатньо активно росте, тому більшість дачників беруться за її скошування. Втім, скошену траву не варто викидати, оскільки вона здатна стати добривом для інших рослин.
Підживлення рослин необхідне для росту, оскільки забезпечує поживні речовини, які необхідні для зростання й цвітіння, пише Epic Gardening.
Як використовувати скошену траву?
Замість покупки вже готового добрива, можна скористатися натуральним варіантом. Експерт з компостування Ерік Стеффруд розповів, що домашнє добриво на основі трави є ідеальною підгодівлею для рослин, яку чомусь усі позбуваються.
Будучи рослинним матеріалом, трава вже містить багато поживних речовин, які є корисними для рослин. У ній міститься азот, фосфор, калій та різні мікроелементи.
Навесні рослинам дуже необхідні поживні речовини для росту, які складаються з трьох основних елементів: азоту, фосфору та калію, які містяться у скошеній траві.
Скошена трава є хорошим добривом / Фото Pexels
Можна просто розсипати скошену траву на ділянці, а тоді перекопати її з ґрунтом. Завдяки цьому вона швидко розкладеться, вивільняючи поживні речовини для культур.
Газонокосарки можна придбати на Промі. Для дорожчих покупок на Prom доступна опція “Оплатити частинами” – замовлення від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 платежі.
На сайті Martha Stewart йдеться про те, що скошену траву можна посипати поверх ґрунту, щоб вона діяла як шар мульчі – утримувала вологу й запобігала росту бур’янів.
Деякі садівники саджають рослини в ящики, тож для того, аби отримати ранній урожай, достатньо лише нашарувати зверху свіжоскошеної трави.
Окрім того, скошена свіжа трава – чудова пожива для кроликів, зайців, корови чи кози. Однак дуже важливо, аби вона не була оброблена хімічними речовинами чи гербіцидом.
Часті питання
Чому підживлення рослин є важливим для їх росту?
Підживлення рослин необхідне для росту, оскільки воно забезпечує поживні речовини, потрібні для зростання й цвітіння. Особливо важливими є азот, фосфор і калій, які містяться у скошеній траві.
Як можна використовувати скошену траву як добриво?
Скошену траву можна розсипати на ділянці та перекопати з ґрунтом — це сприяє швидкому розкладанню й вивільненню поживних речовин. Також її можна використовувати як шар мульчі, що утримує вологу й запобігає росту бур’янів.
Які застереження слід враховувати при використанні скошеної трави для тварин?
Скошена свіжа трава може бути чудовою поживою для кроликів, зайців, корів чи кіз, але важливо, щоб вона не була оброблена хімічними речовинами чи гербіцидами.