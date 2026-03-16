Режим швидкого прання приносить шкоду, а не користь: у чому причина

Більшість людей люблять використовувати режим швидкого прання для брудного одягу. Проте постійно цю програму вмикати не варто.

Регулярне коротке прання має негативний вплив на пральну машину та одяг, йдеться на сайті Better Homes&Gardens.

Читайте також Як прати речі з секонду, щоб вивести різкий запах: нові поради, які працюють

Чому не варто часто вмикати швидкий режим прання?

Швидкий режим доречний лише в окремих випадках – коли потрібно терміново випрати якусь річ чи освіжити одяг, який надягався лише один раз. Через брак часу люди вмикають швидше прання для повноцінного та регулярного прання, проте такий цикл вважається неефективним.

Тривалість швидкого прання залежить від моделі пральної машини. У середньому прання становить від 15 до 45 хвилин. Щоб скоротити час програми, виробники зменшують кількість полоскань чи прибирають деякі етапи віджимання. Через це речі очищуються гірше, ніж під час стандартного циклу.

Коротку програму прання радять використовувати лише для речей без помітних забруднень, особливо у випадках, коли лише треба прибрати неприємний запах. Для повноцінного очищення тканини цього режиму недостатньо.



Не варто зловживати швидким режимом прання

Відключення електроенергії прищепило українцям звичку користування режимом швидкого прання, щоб за короткий час встигнути випрати речі, проте ефекту від цього буде мало. Вбрання може мати приємний аромат, але залишатиметься не повністю випраним.

Окрім того, швидке прання має ще один суттєвий недолік – на тканинах можуть залишатися залишки пральних засобів. Це може призвести до подразнення шкіри й свербіжу.

Таке постійне використання швидкісного режиму шкодить навіть пральній машинці. Через незначну кількість води та короткий час роботи у барабані накопичуються залишки порошку, бруду й вологи. З часом це призведе до неприємного запаху, який почне накопичуватися на речах.

Саме тому фахівці радять вмикати короткий режим прання лише в особливих випадках – коли треба освіжити речі. Для всіх інших випадків варто використовувати повноцінний цикл прання.

Що ще варто знати про прання?

Рушники слід прати окремо за типом волокна, кольором та ступенем забруднення, аби уникнути пошкодження або зміни кольору, пише Interia Kobieta. Оптимальна температура прання залежить від матеріалу: білі бавовняні рушники та кольорові перуть при 60 градусах, а для мікрофібри достатньо 30 градусів.

Які лайфхаки ще прочитати?