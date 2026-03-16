Режим быстрой стирки приносит вред, а не пользу: в чем причина

Большинство людей любят использовать режим быстрой стирки для грязной одежды. Однако постоянно эту программу включать не стоит.

Регулярная короткая стирка имеет негативное влияние на стиральную машину и одежду, говорится на сайте Better Homes&Gardens.

Почему не стоит часто включать быстрый режим стирки?

Быстрый режим уместен только в отдельных случаях – когда нужно срочно постирать какую-то вещь или освежить одежду, которая надевалась только один раз. Из-за нехватки времени люди включают быструю стирку для полноценной и регулярной стирки, однако такой цикл считается неэффективным.

Продолжительность быстрой стирки зависит от модели стиральной машины. В среднем стирка составляет от 15 до 45 минут. Чтобы сократить время программы, производители уменьшают количество полосканий или убирают некоторые этапы отжима. Из-за этого вещи очищаются хуже, чем во время стандартного цикла.

Короткую программу стирки советуют использовать только для вещей без заметных загрязнений, особенно в случаях, когда только надо убрать неприятный запах. Для полноценной очистки ткани этого режима недостаточно.



Отключение электроэнергии привило украинцам привычку пользования режимом быстрой стирки, чтобы за короткое время успеть постирать вещи, однако эффекта от этого будет мало. Наряд может иметь приятный аромат, но оставаться не полностью выстиранным.

Кроме того, быстрая стирка имеет еще один существенный недостаток – на тканях могут оставаться остатки стиральных средств. Это может привести к раздражению кожи и зуду.

Такое постоянное использование скоростного режима вредит даже стиральной машинке. Из-за незначительного количества воды и короткого времени работы в барабане накапливаются остатки порошка, грязи и влаги. Со временем это приведет к неприятному запаху, который начнет накапливаться на вещах.

Именно поэтому специалисты советуют включать короткий режим стирки только в особых случаях – когда надо освежить вещи. Для всех остальных случаев следует использовать полноценный цикл стирки.

Что еще стоит знать о стирке?

Полотенца следует стирать отдельно по типу волокна, цвету и степени загрязнения, чтобы избежать повреждения или изменения цвета, пишет Interia Kobieta. Оптимальная температура стирки зависит от материала: белые хлопковые полотенца и цветные стирают при 60 градусах, а для микрофибры достаточно 30 градусов.

