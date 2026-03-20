Як швидко та легко відіпрати білі шкарпетки: бруд зійде на очах
- Для відбілювання білих шкарпеток можна використовувати кисневий порошок, додавши його у гарячу воду.
- Інший метод включає використання білого оцту, кип'ятіння та замочування шкарпеток на ніч.
Білі шкарпетки залишають помітну сірість вже після першого носіння. Звичайне прання прибирає бруд, але не сильно, тому на допомогу прийде помічний засіб, яким користуються вже чимало господинь.
Впоратися з проблемою допоможе звичайний кисневий порошок, який справді очищає навіть найбрудніші шкарпетки. Простий метод показала на власному прикладі користувачка Дзвіна у своєму інстаграмі.
Читайте також Готуємо пуховики до наступної зими: їх треба випрати за ось цим методом
Як вивести бруд зі шкарпеток?
У миску потрібно вкинути усі брудні шкарпетки, посипати їх кисневим порошком та залити гарячою водою. На 1 літр води потрібно приблизно 3 столові ложки кисневого порошку.
Важливо, щоб шкарпетки були не у піні, яка утвориться, а в розчині. Тому якщо шкарпеток чи іншого одягу назбиралося доволі багато, то краще долити більше води.
Під час взаємодії з водою кисневий порошок виділяє активний кисень, який допомагає прибрати органічні забруднення, освітлити тканину й позбавити її сірого чи жовтуватого відтінку, при цьому не пошкоджуючи волокна.
Після основного замочування на 20 – 30 хвилин, шкарпетки треба перекласти в пральну машинку й випрати. Якщо вони сильно брудні, то в спеціальний відсік можна всипати кисневий порошок. Якщо ж вони повністю очистилися, тоді можна попрати зі звичайним порошком.
Як відбілити шкарпетки кисневим порошком: дивіться відео
Білі шкарпетки також можна відбілити за допомогою оцту, пише Express. Для того, аби відновити свої білі шкарпетки, потрібно набрати води у велику каструлю, а тоді додати до неї склянку оцту. Воду доведіть до кипіння, а тоді додайте в неї брудні речі. Залиште їх замочуватися на ніч, а після цього виперіть, як зазвичай.
Що ще варто прочитати?
Рушники слід прати без кондиціонера, а для усунення запаху додавати лимонну кислоту. Для пом'якшення рушників рекомендується використовувати тенісні м'ячики під час сушіння.
Рідкий пральний засіб ефективний для попередньої обробки плям, добре працює з жирними забрудненнями і підходить для жорсткої води.
Часті питання
Як правильно використовувати кисневий порошок для очищення шкарпеток?
Потрібно вкинути всі брудні шкарпетки в миску, посипати їх кисневим порошком та залити гарячою водою. Важливо, щоб шкарпетки були не у піні, а в розчині. Після замочування на 20 – 30 хвилин, шкарпетки треба перекласти в пральну машинку й випрати.
Які додаткові поради щодо відбілювання шкарпеток були наведені в статті?
Білі шкарпетки можна відбілити за допомогою білого оцту. Для цього потрібно набрати води у велику каструлю, додати склянку білого оцту, довести до кипіння, додати брудні речі та залишити замочуватися на ніч, а після цього випрати, як зазвичай.
Де можна придбати кисневий порошок зі знижкою?
Кисневий порошок для прання речей можна придбати на маркетплейсі Prom. Там регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.