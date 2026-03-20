Як швидко та легко відіпрати білі шкарпетки: бруд зійде на очах

Білі шкарпетки залишають помітну сірість вже після першого носіння. Звичайне прання прибирає бруд, але не сильно, тому на допомогу прийде помічний засіб, яким користуються вже чимало господинь.

Впоратися з проблемою допоможе звичайний кисневий порошок, який справді очищає навіть найбрудніші шкарпетки. Простий метод показала на власному прикладі користувачка Дзвіна у своєму інстаграмі.

Як вивести бруд зі шкарпеток?

У миску потрібно вкинути усі брудні шкарпетки, посипати їх кисневим порошком та залити гарячою водою. На 1 літр води потрібно приблизно 3 столові ложки кисневого порошку.

Важливо, щоб шкарпетки були не у піні, яка утвориться, а в розчині. Тому якщо шкарпеток чи іншого одягу назбиралося доволі багато, то краще долити більше води.

Під час взаємодії з водою кисневий порошок виділяє активний кисень, який допомагає прибрати органічні забруднення, освітлити тканину й позбавити її сірого чи жовтуватого відтінку, при цьому не пошкоджуючи волокна.

Після основного замочування на 20 – 30 хвилин, шкарпетки треба перекласти в пральну машинку й випрати. Якщо вони сильно брудні, то в спеціальний відсік можна всипати кисневий порошок. Якщо ж вони повністю очистилися, тоді можна попрати зі звичайним порошком.

Білі шкарпетки також можна відбілити за допомогою оцту, пише Express. Для того, аби відновити свої білі шкарпетки, потрібно набрати води у велику каструлю, а тоді додати до неї склянку оцту. Воду доведіть до кипіння, а тоді додайте в неї брудні речі. Залиште їх замочуватися на ніч, а після цього виперіть, як зазвичай.

