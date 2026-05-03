Щури тікатимуть з саду самі: розкладіть там одну дешеву дрібничку

Навесні, коли дачний сезон вже у розпалі, гризуни можуть стати справжньою проблемою: вони не проти поживитися ані урожаєм, ані свіжими посівами, і тому чимало городників намагаються тримати їх якомога далі від своєї ділянки.

Весна – це не лише час висадки багатьох рослин, але й час розмноження гризунів. Вони голодні та шукають притулку, їжі й води, що робить будинки ідеальними місцями для створення домівок, пише Express.

Як прогнати гризунів з ділянки?

Якщо ви не підготуєтеся до ситуації з гризунами як слід та ігноруватимете попереджувальні ознаки, це може дуже швидко призвести до зараження щурами усієї вашої ділянки. Окрім того, що знищувати їх згодом стане потенційно дорого, не варто забувати також і про небезпеку зараження хворобами.

На щастя, є одне просте та дуже бюджетне рішення, що допоможе утримувати щурів та мишей на відстані, пише The Sun.

Всього один неймовірно поширений кухонний предмет може відігнати гризунів геть від вашої ділянки, і він точно є у вас на кухні та на городі – це часник. Він є улюбленим коренеплодом багатьох людей, адже покращує смак практично будь-якої страви – але щури погоджуватися з цим не схильні. Різкий, сильний аромат часнику для них – це справжній кошмар.

Річ у тому, що щури дуже сильно покладаються на нюх для того, аби орієнтуватися у просторі та знаходити їжу. А сильні сполуки сірки в часнику перевантажують їхній нюх та призводять до розгублення. Окрім того, щури асоціюють запах часнику з токсичними речовинами, і це природним чином відлякує їх від дому та саду.



Щурам не подобається запах часнику / Фото Pexels

Тож рішення проти щурів насправді неймовірно бюджетне – засадіть город по периметру часником та розкладіть зубчики у проблемних місцях дому. Можна покласти його також біля місць, де, як вам здається, гризуни влаштовують свої нори. Це змусить їх швидко тікати геть і шукати собі іншого притулку.

