Якщо хочеться посмакувати авокадо, але переплачувати за заморський продукт бажання немає, в себе на городі можна виростити альтернативу, що матиме подібний смак, пише Mirror.

Що вирощувати замість авокадо?

Блогерка з садівництва Емі закликає людей повністю відмовлятися від авокадо. Що ж робити натомість? Вирощувати у саду недорогий овоч, догляд за яким буде під силу навіть аматорам у городництві.

Якщо ви любите авокадо на тості, але, як і я, живете в прохолодному кліматі, де авокадо просто не росте, спробуйте вирощувати замість нього боби,

– поділилася вона.

На перший погляд ця заміна може видатися нерівнозначною, втім, блогерка переконує, що вони мають дивовижний смак, якщо їх подрібнити та додати невелику кількість часнику та олії. Виходить намазка, подібна до авокадо за консистенцією, яку можна класти на тост.

І окрім очевидної різниці у ціні квасоля має ще кілька переваг: її не лише можна елементарно вирощувати – вона ще й покращить ґрунт на вашому городі.

Навіщо садити квасолю на городі?

Багато садівників навіть не підозрюють про те, наскільки квасоля корисна і для планети в цілому, і для вашого саду та городу, пише The Guardian. Ця рослина під час росту взаємодіє з ґрунтовими бактеріями та перетворює атмосферний азот, до якого рослини не мають доступу, у ту його форму, що потрібна їм для росту.



Квасоля ідеально підходить для вирощування на городі / Фото Pexels

Відтак вона практично виробляє харчування для рослин – і культура просто-таки ідеально підходить для бідних ґрунтів. Вам навіть не доведеться додатково підживлювати землю – адже квасоля й сама працює як добриво.

А якщо наприкінці року не викопувати коріння, а залишити його в землі після збору урожаю, наступного року якість ґрунту на ділянці вас просто вразить.

