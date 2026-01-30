Посудомийна машина чи ручне миття: ось який варіант найбільш економний

Чимало людей не купують чи просто не використовують посудомийну машину через побоювання щодо використання води та електрики. Та чи насправді вона настільки витратна?

Миття посуду – це по-справжньому виснажлива робота. І незалежно, як ви це робите, вона забирає чимало енергії: чи то вашої, чи то електрики, якщо мовиться про посудомийну машину, пише Real Simple.

Який спосіб миття посуду більш економніший?

Може видатися, що миття посуду вручну набагато корисніше для екології, адже посудомийна машина використовує не лише воду, але й електроенергію. Втім, це не так. Використання посудомийної машини насправді буде набагато кориснішим для навколишнього середовища – і все через те, що миття посуду вручну призводить до понад вдвічі більшого викиду вуглекислого газу, пише Which?.

Окрім того, коли ви миєте посуд вручну, ви споживаєте значно більше води. Скажімо, якщо ви будете завантажувати посуд 4 рази на тиждень протягом 10 років, ви витратите 61 702 літри води. А ось за умови ручного миття посуду доведеться витратити 129 461 літр води.

Ще одна перевага посудомийної машини полягає в тому, що вона зазвичай використовує гарячішу воду, ніж може витримати людина під час миття посуду – а це значить, що ваш посуд буде не тільки чистішим, але й дезінфікованим.

Як зменшити споживання води?

Навіть якщо ви використовуєте посудомийну машину, ви можете заощадити ще більше води, а відтак і грошей.

Не мийте попередньо посуд

Можливо, ви звикли попередньо ополіскувати посуд, а тільки потім завантажувати його, але більшість сучасних машин та мийних засобів можуть видалити весь цей бруд без полоскання – і насправді працюють краще, коли посуд брудніший.

Все, що потрібно зробити – це зішкребти великі шматки їжі, що налипли, у смітник.

Завантажуйте машину правильно

Неправильно завантажена машина означає, що частина посуду не помиється, як слід, і все доведеться повторювати заново, цього разу вручну.

Вимкніть режим сушіння з підігрівом

Цикл сушіння з підігрівом призводить до споживання на 11% більшої кількості електрики на одне завантаження. Тож краще висушити посуд на повітрі чи просто рушником.

Які ще лайфхаки потрібно знати?