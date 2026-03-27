Завдяки місячному календарю вдасться правильно розподілити роботи на ділянці й зрозуміти, коли краще садити, поливати чи дати грядкам відпочити, пише Space Weather Live.

Кожна фаза Місяця має певний вплив на ріст та розвиток рослин. Саме тому певні дні підходять для посіву й пересадки, інші – лише для поливу, підживлення чи боротьби зі шкідниками.

Фази Місяця у квітні 2026

Повня – 2 квітня;

– 2 квітня; Спадний Місяць – 3 – 16 квітня;

– 3 – 16 квітня; Молодик – 17 квітня;

– 17 квітня; Зростаючий Місяць – 18 – 30 квітня.

Коли працювати на городі у квітні 2026 року?

1 квітня – день перед Повнею, тож енергія нестабільна. Краще утриматися від посадок та роботи із землею.

2 квітня – у Повню не можна нічого садити, пересаджувати чи обрізати. Рекомендовано лише зайнятися прибиранням території.

3 – 6 квітня – Спадний Місяць. Період сприятливий для посадки коренеплодів, плодових дерев та кущів.

7 квітня – вдалий день для прополювання, боротьби з бур’янами та розпушування ґрунту.

8 – 10 квітня – один з найкращих періодів місяця. У ці дні можна сіяти, пересаджувати, садити овочі та квіти, проте варто уникати використання агресивної хімії.

11 квітня – вдалий день для висадки декоративних рослин і квітів.

12 – 13 квітня – не зовсім добрий час для активних робіт. Варто відкласти підживлення та зайнятися підготовкою насіння.



Місячний календар городника і садівника / Фото Pexels

14 – 15 квітня – сприятливі дні для посадки овочів та догляду за газоном. Можна в ці дні поливати й підживлювати рослини.

16 квітня – останній день Спадного Місяця. Посіву та пересадок варто уникати.

17 квітня – рослини у день Молодика особливо вразливі. У цю дату не варто проводити жодних робіт із землею, а ділянці треба дати час відпочити.

18 – 20 квітня – Зростаючий Місяць. Час підходить для посіву овочів, зелені та квітів. Рослини активно ростуть і добре приживляються в ці дні.

21 – 23 квітня – у ці дні можна займатися легкими роботами, але без інтенсивного поливу чи обробки.

24 квітня – день підходить для поливу та легкого підживлення рослини.

25 – 26 квітня – один з найкращих періодів для будь-яких робіт. Це може бути посадка, пересадка чи догляд за садом.

27 квітня – добре в цей день садити коренеплоди та квіти, але пересаджування краще відкласти.

28 – 29 квітня – дні не сприятливі для городніх робіт. Можна обмежитися лише висадкою квітів.

30 квітня – день сприятливий для більшості робіт, але полив варто обмежити.

Для зручності деякі садівники не радять викидати картонні коробки з-під яєць, пише Express. Вони можуть використовуватися для зберігання насіння, пророщування моркви та картоплі.

Їх також можна використовувати як екологічні контейнери для розсади, які легко розкладаються в ґрунті, або для компосту, завдяки швидкому розкладанню паперу.