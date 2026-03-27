Благодаря лунному календарю удастся правильно распределить работы на участке и понять, когда лучше сажать, поливать или дать грядкам отдохнуть, пишет Space Weather Live.

Читайте также Когда сажать растения в апреле 2026: эти дни принесут рекордный урожай

Каждая фаза Луны имеет определенное влияние на рост и развитие растений. Именно поэтому определенные дни подходят для посева и пересадки, другие – только для полива, подкормки или борьбы с вредителями.

Фазы Луны в апреле 2026 года

Полнолуние – 2 апреля;

– 2 апреля; Убывающая Луна – 3 – 16 апреля;

– 3 – 16 апреля; Новолуние – 17 апреля;

– 17 апреля; Растущая Луна – 18 – 30 апреля.

Когда работать на огороде в апреле 2026 года?

1 апреля – день перед Полнолунием, поэтому энергия нестабильна. Лучше воздержаться от посадок и работы с землей.

2 апреля – в Полнолуние нельзя ничего сажать, пересаживать или обрезать. Рекомендовано только заняться уборкой территории.

3 – 6 апреля – Убывающая Луна. Период благоприятен для посадки корнеплодов, плодовых деревьев и кустов.

7 апреля – удачный день для прополки, борьбы с сорняками и рыхления почвы.

8 – 10 апреля – один из лучших периодов месяца. В эти дни можно сеять, пересаживать, сажать овощи и цветы, однако стоит избегать использования агрессивной химии.

11 апреля – удачный день для высадки декоративных растений и цветов.

12 – 13 апреля – не совсем хорошее время для активных работ. Стоит отложить подкормки и заняться подготовкой семян.



Лунный календарь огородника и садовода / Фото Pexels

14 – 15 апреля – благоприятные дни для посадки овощей и ухода за газоном. Можно в эти дни поливать и подкармливать растения.

16 апреля – последний день убывающей Луны. Посева и пересадок следует избегать.

17 апреля – растения в день Новолуния особенно уязвимы. В эту дату не стоит проводить никаких работ с землей, а участку надо дать время отдохнуть.

18 – 20 апреля – Растущая Луна. Время подходит для посева овощей, зелени и цветов. Растения активно растут и хорошо приживаются в эти дни.

21 – 23 апреля – в эти дни можно заниматься легкими работами, но без интенсивного полива или обработки.

24 апреля – день подходит для полива и легкой подкормки растения.

25 – 26 апреля – один из лучших периодов для любых работ. Это может быть посадка, пересадка или уход за садом.

27 апреля – хорошо в этот день сажать корнеплоды и цветы, но пересадку лучше отложить.

28 – 29 апреля – дни не благоприятны для огородных работ. Можно ограничиться лишь высадкой цветов.

30 апреля – день благоприятный для большинства работ, но полив стоит ограничить.

Для удобства некоторые садоводы не советуют выбрасывать картонные коробки из-под яиц, пишет Express. Они могут использоваться для хранения семян, проращивания моркови и картофеля.

Их также можно использовать как экологические контейнеры для рассады, которые легко разлагаются в почве, или для компоста, благодаря быстрому разложению бумаги.