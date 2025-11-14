Врятуйте урожай: як виявити цибулеву муху та що з нею робити

Цибуля здається невибагливою культурою, але один непомітний шкідник може знищити весь урожай. Спершу рослина просто сповільнюється в рості, а всередині цибулини з’являються порожні ходи – сигнал, що там уже працює цибулева муха.

Цибулевий червець – це шкідник, який вражає переважно цибулю, а також часник та цибулю-порей. Він послаблює ріст рослин, а в цибулинах можна знайти тунелі, вирізані личинками червця, інформує 24 Канал з посиланням на Garden Number One.

Як запобігти утворенню та врятувати врожай?

Ефективна боротьба з цибулевою мухою починається на самому початку сезону, до того, як шкідник вступив у свою найактивнішу фазу. Профілактичні заходи включають раннє перекопування ґрунту. Це дозволяє шкідникам, що зимують у глибших шарах ґрунту, піднятися наверх. Лялечки не витримують низьких температур, і в результаті більшість із них гине.

Боротися з цибулевою мухою не так складно / Фото unsplash

Дотримання сівозміни має вирішальне значення – це ключовий агротехнічний принцип при вирощуванні голландської цибулі або будь-якого іншого виду овоча. Сівозміна сприяє кращому врожаю та мінімізує ймовірність повторного зараження рослин тими ж хворобами та шкідниками, що й минулого року.

Змішані посадки дають гарні результати. Варто садити цибулю поруч із морквою – вони чудово впливають одна на одну, з ароматами, які взаємно відлякують шкідників, зокрема цибулевих мух.

Якщо у вас були проблеми зі шкідниками або хворобами цибулі минулого сезону, вони, ймовірно, з’являться знову цього сезону. Тому будь-які хворі рослини, які ви викидаєте з грядки, не слід компостувати чи іншим чином утилізувати, а потрібно повністю знищувати. І, звичайно, важливо стежити за якістю посадкового матеріалу. Шкідник може потрапити на ділянку, затримавшись безпосередньо на посадженій цибулі. Перевірте свої запаси, а якщо вирішите купувати – вибирайте лише якісну продукцію.

Як виглядає цей шкідник?

Доросла цибулева муха – оливково-сіра, завдовжки 6 –7 міліметрів, пише Poradnik Ogrodniczy. Однак найбільшої шкоди сільськогосподарським культурам завдають безногі, кремового або жовтуватого кольору личинки цибулевої мухи.

Личинки пошкоджують підземні частини рослин і зариваються в цибулю. Якщо виявили бодай одну – є ризики, що під загрозою весь врожай.

Які поради стануть в пригоді?