Спасите урожай: как обнаружить луковую муху и что с ней делать

Лук кажется неприхотливой культурой, но один незаметный вредитель может уничтожить весь урожай. Сперва растение просто замедляется в росте, а внутри луковицы появляются пустые ходы – сигнал, что там уже работает луковая муха.

Луковый червец – это вредитель, который поражает преимущественно лук, а также чеснок и лук-порей. Он ослабляет рост растений, а в луковицах можно найти туннели, вырезанные личинками червеца, информирует 24 Канал со ссылкой на Garden Number One.

К теме Змеиная нора в огороде: как понять, что там живет пресмыкающееся и что делать дальше

Как предотвратить образование и спасти урожай?

Эффективная борьба с луковой мухой начинается в самом начале сезона, до того, как вредитель вступил в свою самую активную фазу. Профилактические меры включают раннюю перекопку почвы. Это позволяет вредителям, зимующим в более глубоких слоях почвы, подняться наверх. Куколки не выдерживают низких температур, и в результате большинство из них погибает.

Бороться с луковой мухой не так сложно / Фото unsplash

Соблюдение севооборота имеет решающее значение – это ключевой агротехнический принцип при выращивании голландского лука или любого другого вида овоща. Севооборот способствует лучшему урожаю и минимизирует вероятность повторного заражения растений теми же болезнями и вредителями, что и в прошлом году.

Смешанные посадки дают хорошие результаты. Стоит сажать лук рядом с морковью – они прекрасно влияют друг на друга, с ароматами, которые взаимно отпугивают вредителей, в частности луковых мух.

Кстати, найти удобрения по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, почва, инвентарь и куча всего для огорода.

Если у вас были проблемы с вредителями или болезнями лука в прошлом сезоне, они, вероятно, появятся снова в этом сезоне. Поэтому любые больные растения, которые вы выбрасываете с грядки, не следует компостировать или иным образом утилизировать, а нужно полностью уничтожать. И, конечно, важно следить за качеством посадочного материала. Вредитель может попасть на участок, задержавшись непосредственно на посаженном луке. Проверьте свои запасы, а если решите покупать – выбирайте только качественную продукцию.

Как выглядит этот вредитель?

Взрослая луковая муха – оливково-серая, длиной 6 –7 миллиметров, пишет Poradnik Ogrodniczy. Однако наибольший вред сельскохозяйственным культурам наносят безногие, кремового или желтоватого цвета личинки луковой мухи.

Личинки повреждают подземные части растений и зарываются в лук. Если обнаружили хотя бы одну – есть риски, что под угрозой весь урожай.

Какие советы пригодятся?