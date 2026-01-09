Взуття не буде ковзати по льоду: один простий трюк розв'яже давню проблему
- Щоб уникнути ковзання на льоду, можна надіти старі шкарпетки поверх взуття, що створить зчеплення з замерзлою землею.
- Альтернативний спосіб – нанести суперклей на підошву та приклеїти пісок, поліуретан, ворсисту частину губки або наждачний папір для створення тертя з льодом.
Ожеледиця – це, певно, найбільш неприємний аспект зимової погоди. Через лід на дорозі дуже легко "поїхати" у взутті, перечепитися чи впасти. На щастя, розв'язати проблему можна за кілька секунд.
Через падіння температури та морози багато де вулиці вкрилися не лише снігом, але й льодом. І для того, аби не стати жертвою ожеледиці, перед виходом слід зробити одну незвичну річ зі своїми черевиками, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.
Як зробити взуття менш ковзким в ожеледицю?
Перший лайфхак дуже простий і найбільш ефективний, хоч, можливо, й не виглядатиме естетично. І для нього вам знадобляться звичайнісінькі старі шкарпетки. Цю другу пару також потрібно буде вдягнути, але не під взуття, а на нього.
Цей простий лайфхак, що дуже швидко набув популярності у соцмережах, допомагає створити зчеплення, коли ви просуваєтеся по замерзлій землі. І чимало користувачів самі випробували цей лайфхак, на власному досвіді переконавшись, що лід стає значно менш слизьким після одягання шкарпеток.
Найкраще обрати для цього товсті й пухнасті шкарпетки – та все ж трюк спрацює з будь-якими, які вдасться одягти поверх взуття, пише Mirror.
Та можна скористатися ще один простий спосіб, що буде не такий помітний для інших людей на вулиці. Для нього знадобиться суперклей та один з наступних матеріалів:
- пісок;
- поліуретан;
- ворсиста частина губки для посуду;
- наждачний папір.
На підошву потрібно нанести клей, а тоді причепити до нього обраний матеріал. Це створить тертя між льодом та взуттям, і воно не буде так сильно ковзати. Втім, перед виходом з дому краще почекати приблизно пів години, аби клей добре висохнув.
Які ще зимові лайфхаки слід знати?
Взимку дуже важливо слідкувати за трубами – адже через морози вони можуть легко лопнути. Ось 4 ознаки, що труби замерзають, та що робити у такому випадку.
Окрім того, в ожеледицю дуже важливо посипати доріжки перед домом, аби легше ходити. Та використовувати для цього потрібно не сіль, і не пісок.
