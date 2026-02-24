Не викидайте старі подушки: їх можна застосувати у побуті

Часто подушки "списуються" через зміну інтер’єру, втім не завжди їх треба викидати. Останні роки популярності набула практика відповідального споживання, тому їм можна знайти нове застосування, яке точно стане в пригоді.

Якщо подушка залишилася чистою й без ознак плісняви, то її цілком реально використати повторно, пише Martha Stewart. Подушки служать від 1 до 2 років, все залежить від якості й типу наповнювача. Та навіть якщо з часом вони втрачають форму й підтримку, то це не означає, що їхній ресурс повністю вичерпаний.

Читайте також Українців закликають виносити подушки та ковдри на вулицю: навіщо це робити

Як можна повторно використати подушки?

Для роботи в саду

Стара подушка може стати зручною опорою для колін під час догляду за клумбами чи пересаджуванням рослин. Потрібно лише помістити її у водонепроникний чохол з брезенту чи міцного пакета. Такий килимок неодноразово знадобиться для роботи на землі.

Спальне місце для тварин

Притулки досить часто приймають текстиль для облаштування місць для тварин. Вони підходять як підстилки у клітках чи вольєрах. Стара подушка також може стати лежанкою для кішок чи собак.

Килимок для колін під час хатній справ

Стара подушка знадобиться під час прибирання чи впорядкування нижніх полиць чи шаф. Вона захистить коліна, коли тривалий час доведеться працювати на підлозі.

Для створення м’яких іграшок

Наповнювачі зі старої подушки можна використати для створення м’яких іграшок. Завдяки ним можна повернути форму улюбленим речам, які з часом втратили об’єм, чи навіть створити нові іграшки.

Для тераси чи балкона

Подушка в гарному стані може підійти для облаштування зони відпочинку на відкритому повітрі. Вона додасть м’якості стільцям чи диванам. Додатково лише можна подбати про захисний чи водонепроникний матеріал.

Таке повторне використання текстилю з додаванням фантазії – простий спосіб дати подушкам друге життя.

Як в домашніх умовах очистити матрац?

Регулярне пилосошення матраца допомагає підтримувати його чистоту та свіжість, пише Express. Завдяки такому лайфхаку вдасться уникнути використання хімічних засобів. Сода абсорбує запахи та бореться з бактеріями, тож її можна залишити на матраці на кілька годин перед тим, як пропилососити.

Які ще є корисні поради?