Не викидайте старі коробки з-під взуття: 5 зимових трюків з картоном, які здатні зігріти

Картон часто недооцінюють та викидають, однак його перевага на зиму полягає в тому, що він здатен утримувати тепло. Варіантів настільки багато, що про більшість з них ви навіть не здогадувалися.

У холодну пору року кожен із нас шукає різні способи зігрітися, втім є непопулярна річ, яку часто оминають у господарстві, – і це картон, пишуть "Добрі новини".

Як використовувати картон з-під взуття?

Картонні устілки

Ноги можуть мерзнути навіть у теплих чоботах, тому потрібно лише вирізати устілки зі щільного картону та покласти під основну устілку. Така дія допоможе створити додатковий теплоізоляційний шар. Картон добре зберігає тепло, а ноги не перегріються й не спітніють.



З картону можна зробити устілки / Фото з сайту "Добрі новини"

Картонний екран

Якщо з вікон завжди тягне холодом, то потрібно розгорнути коробку в плаский лист та встановити біля рами. Такий бар’єр спрямує холодне повітря вниз та не дозволить йому поширюватися кімнатою.

Усунення протягу з дверей

Завдяки картону можна зробити тимчасовий ущільнювач. Потрібно нарізати його смужками, скласти у кілька шарів чи скрутити у валик, а тоді обгорнути тканиною. Така конструкція перекриває щілини й допомагає зберегти тепло, підвищуючи температуру в кімнаті на кілька градусів.

Утеплення холодної підлоги

З підлоги часто може тягнути холодом, тому варто розстелити звичайну коробку з-під взуття. Такий варіант ідеально підійде для тих, хто працює за столом. Всередину варто лише покласти теплу тканину. Завдяки такому лайфхаку ногам завжди буде тепло.

Відбивач тепла для радіатора

Якщо вистелити внутрішню поверхню картону фольгою та розмістити її за батареєю, то стіна не поглинатиме тепло, а повертатиметься назад у кімнату. Ці прості трюки точно допоможуть краще пережити зиму без складних витрат.

Чому не варто викидати чайні пакетики?

