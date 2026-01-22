Намастіть цим підошву, і взуття більше ніколи не буде ковзати: простий лайфхак

Зимова погода для багатьох людей стає справжнім викликом, і не тільки через холод, але й через ожеледицю, що вкриває усі дороги. Ось тільки, на жаль, далеко не усе взуття пристосоване до слизьких поверхонь.

Ніхто не хоче послизнутися та впасти на льоду – але часом це трапляється не стільки через необережність, скільки через ковзке взуття, пише Mirror. На щастя, виправити ситуацію можливо.

Що робити, щоб взуття не ковзало?

Найпростіший лайфхак, який чимало людей використовують вже не один рік – це взяти старі шкарпетки та натягнути їх поверх черевиків. Найкраще використовувати шерстяні товсті шкарпетки – вони забезпечать найкраще зчеплення з поверхнею, і ви точне не послизнетеся.

Та якщо не хочеться використовувати шкарпетки (адже носити їх після такого лайфхаку вже не вийде) варто подумати про те, чим натерти підошву, аби вона припинила ковзати. Варіантів тут є кілька, пише Slips Away.

Потріть підошви наждачним папером . Також можна для тертя використати гравій, цеглу чи звичайний камінь. Тертя шорстким предметом об підошву вашого взуття призведе до появи мікроскопічних канавок і забезпечить набагато краще зчеплення під час ходьби.

. Також можна для тертя використати гравій, цеглу чи звичайний камінь. Тертя шорстким предметом об підошву вашого взуття призведе до появи мікроскопічних канавок і забезпечить набагато краще зчеплення під час ходьби. Нанесіть суміш солі та клею . Недарма стежки та дороги взимку вкривають сіллю – цей простий продукт допомагає уникнути ковзання. Та для того, аби сіль залишалася на підошвах, слід змішати її з клеєм та рівномірно розподілити по нижній частині черевика. Так на підошві утвориться зерниста поверхня, до не даватиме впасти на льоду. Та перед тим, як виходити на вулицю, зачекайте, поки клей висохне.

. Недарма стежки та дороги взимку вкривають сіллю – цей простий продукт допомагає уникнути ковзання. Та для того, аби сіль залишалася на підошвах, слід змішати її з клеєм та рівномірно розподілити по нижній частині черевика. Так на підошві утвориться зерниста поверхня, до не даватиме впасти на льоду. Та перед тим, як виходити на вулицю, зачекайте, поки клей висохне. Спрей-покриття . В магазинах можна купити спеціальний спрей для того, аби зменшити ковзкість взуття. Та як альтернативу перед виходом можна оббризкати його звичайним лаком для волосся – це дасть дуже схожий ефект.

. В магазинах можна купити спеціальний спрей для того, аби зменшити ковзкість взуття. Та як альтернативу перед виходом можна оббризкати його звичайним лаком для волосся – це дасть дуже схожий ефект. Натріть сирою картоплею. Цей несподіваний лайфхак може замінити дорогі накладки для взуття та дасть швидкий і ефективний результат. Розріжте картоплю навпіл та натріть нею підошву черевиків. На поверхні залишиться тонкий шар крохмального соку. Після висихання він утворює мікроскопічну шорстку пліву, що збільшує зчеплення гуми та поліуретану зі слизьким льодом.

Які ще зимові лайфхаки варто знати?