Тіктокерка Шантель Міла розповіла у своєму відеоролику, як продовжити свіжість магазинних букетів. Це досить просто й елементарно, тож потворити цей трюк зможуть всі.

Як продовжити свіжість квітів?

Для лайфхаку знадобиться лише звичайний цукор та оцет. Спочатку наповніть вазу водою до половини, а далі додайте столову ложку цукру й дві столові ложки оцту. Усе добре перемішайте, щоб цукор розчинився.

Перед тим, як ставити квіти у вазу, підріжте стебла під кутом 45 градусів (бажано під водою) й приберіть зайве листя. Вони не повинні опинитися у вазі в жодному разі.

Цукор слугує хорошим підживленням для квітів, компенсуючи втрату поживних речовин після зрізання. Проте він може сприяти розмноженню бактерій, через що вода почне швидше псуватися. Саме тому до розчину додають оцет, який знижує рівень рН й створює менш сприятливе середовище для бактерій.

Блогерка радить регулярно міняти воду у вазі. Для уникнення в’янення букета достатньо освіжати вазу водою кожних 1 – 2 дні. При кожній заміні води вазу варто промивати. Краще використовувати фільтровану відстояну чи прохолодну воду.

Також під рукою варто мати сіль та лимонну кислоту, які допомагають букету довше залишатися свіжим, пише Interia Kobieta. Вони підвищують кислотність води, а бактеріям, що відповідають за швидке в'янення рослин, не подобається таке середовище.

Що ще треба знати про догляд за рослинами?