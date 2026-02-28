Тиктокерка Шантель Мила рассказала в своем видеоролике, как продлить свежесть магазинных букетов. Это довольно просто и элементарно, поэтому повторить этот трюк смогут все.
Как продлить свежесть цветов?
Для лайфхака понадобится только обычный сахар и уксус. Сначала наполните вазу водой до половины, а дальше добавьте столовую ложку сахара и две столовые ложки уксуса. Все хорошо перемешайте, чтобы сахар растворился.
Перед тем, как ставить цветы в вазу, подрежьте стебли под углом 45 градусов (желательно под водой) и уберите лишние листья. Они не должны оказаться в вазе ни в коем случае.
Сахар служит хорошей подкормкой для цветов, компенсируя потерю питательных веществ после срезки. Однако он может способствовать размножению бактерий, из-за чего вода начнет быстрее портиться. Именно поэтому в раствор добавляют уксус, который снижает уровень рН и создает менее благоприятную среду для бактерий.
Блогерша советует регулярно менять воду в вазе. Во избежание увядания букета достаточно освежать вазу водой каждые 1 – 2 дня. При каждой замене воды вазу стоит промывать. Лучше использовать фильтрованную отстоянную или прохладную воду.
Также под рукой стоит иметь соль и лимонную кислоту, которые помогают букету дольше оставаться свежим, пишет Interia Kobieta. Они повышают кислотность воды, а бактериям, отвечающих за быстрое увядание растений, не нравится такая среда.
Что еще нужно знать об уходе за растениями?
