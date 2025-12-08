Укр Рус
8 грудня, 15:33
Хурма стане м'якою та солодкою за лічені хвилини: зробіть з нею цю просту річ

  • Щоб хурма стала солодкою, дайте їй повністю достигнути, визначивши стиглість за м'якістю плоду.
  • Прискорити достигання можна, поклавши хурму в паперовий пакет з бананом чи яблуком, або заморозивши її на кілька годин.

Хурма – це дуже смачна ягода, але чимало людей не люблять її купувати через в'язкість та терпкість. На щастя, хурму можна дуже швидко зробити м'якою та солодкою.

Терпкість в хурмі з'являється через те, що плід ще нестиглий – і тому перший крок до того, аби смакувати смачною ягодою – це правильно обрати її у магазині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living

Що робити, щоб хурма стала солодкою?

Найпростіший спосіб поласувати смачною хурмою – це дати їй повністю достигнути. Визначити стиглість можна за м'якістю ягоди – хурма сорту Хачія має бути дуже м'якою на дотик, а ось хурма сорту Фуйю може бути дещо твердішою, і вже тоді не матиме характерної терпкості. 

Та якщо ви вже випадково купили недостиглу хурму, її можна покласти в паперовий пакет за кімнатної температури, і за кілька днів вона повністю достигне. А для прискорення цього процесу до хурми в пакет можна додати банан чи яблуко – ці фрукти прискорюють процес достигання, адже вони виробляють етилен, пише Everyday Health


Достигання хурми можна пришвидшити / Фото Pexels

Важливо! Якщо ж ви хочете, аби ваші фрукти та ягоди не достигали, а якомога довше лежали у холодильнику, яблука та банани потрібно зберігати окремо. 

Ще один дуже популярний лайфхак, який допоможе пом'якшити хурму й зробити її солодкою за якусь годину – це заморожування. Все, що потрібно – це покласти хурму в морозильну камеру. Можна залишити ягоди там на ніч, чи навіть менше, і вони позбудуться усієї терпкості. 

Окрім того, дуже часто господині використовують і протилежний спосіб – хурму на кілька хвилин занурюють в окріп. Це робить ягоди м'якими і надзвичайно солодкими. 

Які ще лайфхаки потрібно знати?

Чому хурма може бути терпкою на смак?

Терпкість в хурмі з'являється через те, що плід ще нестиглий — тому важливо правильно обрати її у магазині.

Які способи допоможуть хурмі швидше достигнути?

Щоб хурма швидше достигла, її можна покласти в паперовий пакет за кімнатної температури з бананом чи яблуком, які виробляють етилен. Також можна використати заморожування або занурення в окріп.

Як уникнути передчасного достигання фруктів у холодильнику?

Яблука та банани потрібно зберігати окремо, щоб уникнути передчасного достигання інших фруктів і ягід у холодильнику.