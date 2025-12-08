Хурма стане м'якою та солодкою за лічені хвилини: зробіть з нею цю просту річ

Хурма – це дуже смачна ягода, але чимало людей не люблять її купувати через в'язкість та терпкість. На щастя, хурму можна дуже швидко зробити м'якою та солодкою.

Терпкість в хурмі з'являється через те, що плід ще нестиглий – і тому перший крок до того, аби смакувати смачною ягодою – це правильно обрати її у магазині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Цікаво 3 найгірші місця у домі, де не можна ставити ялинку: обсипається за тиждень

Що робити, щоб хурма стала солодкою?

Найпростіший спосіб поласувати смачною хурмою – це дати їй повністю достигнути. Визначити стиглість можна за м'якістю ягоди – хурма сорту Хачія має бути дуже м'якою на дотик, а ось хурма сорту Фуйю може бути дещо твердішою, і вже тоді не матиме характерної терпкості.

До речі, знайти хурму чи кошики для неї за найкращими цінами можна на Prom. А ще органайзери для холодильника, посуд і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Та якщо ви вже випадково купили недостиглу хурму, її можна покласти в паперовий пакет за кімнатної температури, і за кілька днів вона повністю достигне. А для прискорення цього процесу до хурми в пакет можна додати банан чи яблуко – ці фрукти прискорюють процес достигання, адже вони виробляють етилен, пише Everyday Health.



Достигання хурми можна пришвидшити / Фото Pexels

Важливо! Якщо ж ви хочете, аби ваші фрукти та ягоди не достигали, а якомога довше лежали у холодильнику, яблука та банани потрібно зберігати окремо.

Ще один дуже популярний лайфхак, який допоможе пом'якшити хурму й зробити її солодкою за якусь годину – це заморожування. Все, що потрібно – це покласти хурму в морозильну камеру. Можна залишити ягоди там на ніч, чи навіть менше, і вони позбудуться усієї терпкості.

Окрім того, дуже часто господині використовують і протилежний спосіб – хурму на кілька хвилин занурюють в окріп. Це робить ягоди м'якими і надзвичайно солодкими.

Які ще лайфхаки потрібно знати?