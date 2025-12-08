Хурма станет мягкой и сладкой за считанные минуты: сделайте с ней эту простую вещь

Хурма – это очень вкусная ягода, но многие люди не любят ее покупать из-за вязкости и терпкости. К счастью, хурму можно очень быстро сделать мягкой и сладкой.

Терпкость в хурме появляется из-за того, что плод еще неспелый – и поэтому первый шаг к тому, чтобы наслаждаться вкусной ягодой – это правильно выбрать ее в магазине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Что делать, чтобы хурма стала сладкой?

Самый простой способ полакомиться вкусной хурмой – это дать ей полностью созреть. Определить спелость можно по мягкости ягоды – хурма сорта Хачия должна быть очень мягкой на ощупь, а вот хурма сорта Фуйю может быть несколько тверже, и уже тогда не будет иметь характерной терпкости.

Но если вы уже случайно купили недозрелую хурму, ее можно положить в бумажный пакет при комнатной температуре, и через несколько дней она полностью созреет. А для ускорения этого процесса к хурме в пакет можно добавить банан или яблоко – эти фрукты ускоряют процесс созревания, ведь они производят этилен, пишет Everyday Health.



Созревание хурмы можно ускорить / Фото Pexels

Важно! Если же вы хотите, чтобы ваши фрукты и ягоды не созревали, а как можно дольше лежали в холодильнике, яблоки и бананы нужно хранить отдельно.

Еще один очень популярный лайфхак, который поможет смягчить хурму и сделать ее сладкой за какой-то час – это замораживание. Все, что нужно – это положить хурму в морозильную камеру. Можно оставить ягоды там на ночь, или даже меньше, и они избавятся от всей терпкости.

Кроме того, очень часто хозяйки используют и противоположный способ – хурму на несколько минут погружают в кипяток. Это делает ягоды мягкими и очень сладкими.

Какие еще лайфхаки нужно знать?