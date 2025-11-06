Як зігрітися вдома без обігрівача: 6 помічних способів

Вимкнення світла призводить до автоматичного вимкнення опалення. В осінньо-зимову пору загроза блекаутів неминуча, тому варто знати кілька секретів, які допоможуть зігрітися.

Щоб не змерзнути через відсутність увімкненого центрального опалення фахівці склали список порад, які допоможуть навіть тоді, коли ви лежите у ліжку, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Скористатися цими лайфхаками можна навіть тим, в кого працює опалення, але все одно в кімнаті відчувається прохолода.

Як зігрітися вдома?

Використовуйте теплу постільну білизну

У зимову пору перейдіть на фланелеві простирадла та флісову постільну білизну. Ці матеріали зберігають тепло набагато краще у порівнянні з бавовняними чи лляними альтернативами.

Використовуйте електричну ковдру

Для тих, хто хоче додаткового тепла, може скористатися електричною ковдрою. Завдяки ній можна швидко зігрітися, не очікуючи поки батареї після увімкнення світла нагріються. Замість електричної ковдри можна скористатися електричним матрацом.

Використовуйте грілку

Грілка – це досить недорогий та ефективний спосіб зігрівання в осінньо-зимову пору року. Втім, краще заливати всередину теплу воду, а не гарячу. Змінювати грілку рекомендовано кожних 3 роки.



Грілка допоможе швидко зігрітися / Фото Freepek

Використовуйте теплу ковдру

Обтяжена ковдра щільно прилягає до тіла, добре утримуючи тепло всередині. У ній буде комфортно засинати, бо тепло почне відчуватися одразу.

Одягніть флісову або вовняну піжаму

У холодну пору задля власного комфорту радимо обирати піжаму з вовни чи флісу. У листопаді таких піжам знайдеться багато в магазинах. Обрати їх можна онлайн, навіть не виходячи з дому. А ще варто одягати шкарпетки, які миттєво подарують тепло.

Застеліть підлогу килимом

Якщо у спальні холодна підлога й нічим не покрита, то килим допоможе зберегти тепло. Особливо потрібним стане килим у будинках з плиткою під ногами.

Щоб утеплити квартиру й зберегти тепло, потрібно скористатися алюмінієвою фольгою, пише City Magazine. Для створення теплого відбивача потрібно обклеїти шматок картону фольгою і встановити його між стіною та радіатором. Фольга відбиває тепло назад у приміщення, що дозволяє зекономити на опаленні до 30%.

Які ще лайфхаки треба знати?