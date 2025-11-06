Как согреться дома без обогревателя: 6 полезных способов

Отключение света приводит к автоматическому отключению отопления. В осенне-зимнюю пору угроза блэкаутов неизбежна, поэтому стоит знать несколько секретов, которые помогут согреться.

Чтобы не замерзнуть из-за отсутствия включенного центрального отопления специалисты составили список советов, которые помогут даже тогда, когда вы лежите в постели, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Воспользоваться этими лайфхаками можно даже тем, у кого работает отопление, но все равно в комнате чувствуется прохлада.

Как согреться дома?

Используйте теплое постельное белье

В зимнюю пору перейдите на фланелевые простыни и флисовое постельное белье. Эти материалы сохраняют тепло гораздо лучше по сравнению с хлопковыми или льняными альтернативами.

Используйте электрическое одеяло

Для тех, кто хочет дополнительного тепла, может воспользоваться электрическим одеялом. Благодаря ему можно быстро согреться, не ожидая пока батареи после включения света нагреются. Вместо электрического одеяла можно воспользоваться электрическим матрасом.

Используйте грелку

Грелка – это достаточно недорогой и эффективный способ согревания в осенне-зимнее время года. Впрочем, лучше заливать внутрь теплую воду, а не горячую. Менять грелку рекомендуется каждые 3 года.



Грелка поможет быстро согреться / Фото Freepek

Используйте теплое одеяло

Утяжеленное одеяло плотно прилегает к телу, хорошо удерживая тепло внутри. В нем будет комфортно засыпать, потому что тепло начнет ощущаться сразу.

Наденьте флисовую или шерстяную пижаму

В холодное время для собственного комфорта советуем выбирать пижаму из шерсти или флиса. В ноябре таких пижам найдется много в магазинах. Выбрать их можно онлайн, даже не выходя из дома. А еще стоит одевать носки, которые мгновенно подарят тепло.

Застелите пол ковром

Если в спальне холодный пол и ничем не покрыт, то ковер поможет сохранить тепло. Особенно нужным станет ковер в домах с плиткой под ногами.

Чтобы утеплить квартиру и сохранить тепло, нужно воспользоваться алюминиевой фольгой, пишет City Magazine. Для создания теплого отражателя нужно обклеить кусок картона фольгой и установить его между стеной и радиатором. Фольга отражает тепло обратно в помещение, что позволяет сэкономить на отоплении до 30%.

Какие еще лайфхаки надо знать?