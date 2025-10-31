Не поспішайте викидати: що робити з гарбузом після Гелловіну

Після "страшного" свята зазвичай залишається чимало гарбузів, адже це головний декор! Відтак постає запитання: "А що ж робити з ним далі?".

Позбуватися гарбуза – остання справа, адже він корисний не лише як декор! Що з ним робити – розповідає 24 Канал з посиланням на LiveWest.

Що робити з гарбузом після Гелловіну?

Якщо гарбуз залишився цілим – тут варіантів дуже багато. Тоді гарбуз можна приготувати: пироги, супи, салати – будь-що на ваш вибір.

Його варто почистити, видалити насіння та волокно. Насіння помийте, підсмажте – і використовуйте як снек або додайте до салатів.

З гарбуза можна приготувати що завгодно / Фото Pixabay

Ще один варіант – добриво. Наріжте гарбуз на невеликі шматки, щоб швидше перегнив. Змішайте із сухим листям або тирсою – так утвориться правильний баланс вологи, радить портал Homes & Gardens.

Узимку накрийте компост плівкою або старим мішком, щоб тепло не виходило. Навесні отримаєте темну, розсипчасту землю – це і буде готовий компост. Таке добриво зменшить кількість метану і повертають у ґрунт поживні речовини – азот, фосфор і калій.

Ще можна зробити ароматизатор. Виріжте верх, покладіть всередину сіль, корицю й кілька крапель ефірної олії апельсина. Гарбуз поглинатиме запахи, а кімната пахнутиме святом.

Цікаві поради