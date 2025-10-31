Не спешите выбрасывать: что делать с тыквой после Хэллоуина

После "страшного" праздника обычно остается немало тыкв, ведь это главный декор! Поэтому возникает вопрос: "А что же делать с ней дальше?".

Избавляться от тыквы – последнее дело, ведь она полезна не только как декор! Что с ней делать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на LiveWest.

Что делать с тыквой после Хэллоуина?

Если тыква осталась целой – здесь вариантов очень много. Тогда тыкву можно приготовить: пироги, супы, салаты – что угодно на ваш выбор.

Ее стоит почистить, удалить семена и волокно. Семена помойте, поджарьте – и используйте как снек или добавьте к салатам.

Из тыквы можно приготовить что угодно / Фото Pixabay

Еще один вариант – удобрение. Нарежьте тыкву на небольшие куски, чтобы быстрее перегнил. Смешайте с сухими листьями или опилками – так образуется правильный баланс влаги, советует портал Homes & Gardens.

Зимой накройте компост пленкой или старым мешком, чтобы тепло не выходило. Весной получите темную, рассыпчатую землю – это и будет готовый компост. Такое удобрение уменьшит количество метана и возвращают в почву питательные вещества – азот, фосфор и калий.

Еще можно сделать ароматизатор. Вырежьте верх, положите внутрь соль, корицу и несколько капель эфирного масла апельсина. Тыква будет поглощать запахи, а комната будет пахнуть праздником.

