Ці 5 речей з кухні потрібно викинути негайно: вони захаращують простір та роблять його меншим

Кухня – це, без перебільшення, найважливіша кімната в усьому домі, де, ймовірно, доводиться проводити найбільше часу. І саме тому так важливо, аби вона була якнайкраще організована.

Кухня може дуже швидко стати переповненою – у ній збираються речі з усього дому, а також зберігаються різні дрібнички, які просто шкода викидати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Втім, кількох речей восени все ж краще позбутися – адже вони тільки займають такий цінний простір і не приносять жодної користі.

Які речі слід викинути з кухні?

Пошкоджений посуд

Сковорідки, на яких пригорає будь-що, каструлі з пригорілим дном, миски та тарілки з тріщинами та чашки з щербинками – це все посуд, який тримати на кухні не варто. Окрім того, що без належного кухонного приладдя сам процес готування їжі може значно ускладнитися, керамічний посуд з тріщинами ще й небезпечний. Під впливом високих температур він може тріснути, розливаючи гарячу рідину навколо.

Дрібна побутова техніка

Кавоварці, тостеру та блендеру точно не місце на кухонній стільниці. Попри те, що ці прилади можуть бути досить корисними, чимало з них навіть не використовуються щодня, а лише займають місце на стільниці. Тож для того, аби зробити процес приготування їжі простішим та приємнішим, потрібно лише переставити усю цю техніку на закриті полиці.

Протерміновані товари

Якщо поряд з кухнею є комора, саме час провести перевірку усіх продуктів, що там зберігаються. Може виявитися, що чимало з них вже протерміновані та не можуть використовуватися, натомість тільки займають цінне місце на полицях.

Старі продукти з морозильної камери

Те саме стосується і замороженого горошку, м'яса, яке ви не можете пригадати, коли купили, та решти їжі. Все, що ви не можете ідентифікувати чи пригадати, коли ви його купили, має зникнути з морозильної камери.

Несвіжі спеції

Чимало людей помилково припускають, що спеції не мають терміну придатності, пише Martha Stewart. Втім, сушені трави й приправи псуються значно швидше, ніж можна подумати. Вони втрачають смак та колір, і в їхньому подальшому зберіганні тоді вже немає жодного сенсу.

Про що ще на кухні варто подбати?