Ці 4 квітучі ліани ростуть неймовірно швидко: покриють весь паркан за один сезон

Якщо ваша ділянка на дачі огороджена парканом, висадка ліан поряд може облагородити його та надати йому більш елегантного та вишуканого вигляду. На щастя, чекати довго на те, поки ліани виростуть, не доведеться – деякі з них покривають великі поверхні за лічені місяці.

З настанням весни все більше дачників задумуються про те, як оновити грядки, засадити сад та підготувати рослини до ще одного сезону, пише Real Simple. І якщо вам потрібно швидко вкрити якоюсь рослинністю паркан чи шпалери, варіантів є чимало.

Які квітучі ліани ростуть найшвидше?

Коралова жимолость

Ця пишна ліана походить зі східної частини США та відома своїми червонуватими квітами у формі трубочок. Вона зростає на 6 метрів, а часом навіть більше, і легко обвиває кущі та молоді дерева. Спершу ліани мають зелений та пухнастий вигляд, але згодом стебла досягають світло-коричневого та червоно-помаранчевого кольору.

Квіти ж приваблять на ділянку чимало запилювачів.

Актинідія гостра

Актинідія – це чудова багаторічна витка рослина, вирощувати яку досить легко. Вона росте дуже енергійно, а також довго живе і створює густий зелений покров, що може служити і захистом від небажаних очей, і створювати приємну тінь.

А якщо посадити поряд і жіночі, і чоловічі рослини, актинідія може також потішити смачними плодами.

Виноградна лоза

Виноград – це класична витка рослина, що дасть не тільки приємну тінь, але й смачний урожай. Саме це робить цю багатофункціональну рослину ідеальною для дизайну. Після того як виноград приживеться, він стає відносно посухостійким та довговічним. Втім, для підтримки структури куща все ж слід буде проводити щорічну обрізку.

Зірковий жасмин



Рослина походить зі східної та південно-східної Азії і тішить дачників блискучим темно-зеленим листям та білими п'ятипелюстковими квітами у формі зірки. Ліану часто вирощують як декоративну рослину та використовують для покриття стовпів, парканів, шпалер та дверей, пише Southern Living.

