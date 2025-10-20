Найбільше бруд накопичується на кухні. Очевидно, що ми щодня миємо брудни посуд, липку підлогу чи забруднену духовку тощо. Та є такі речі, про які ми забуваємо, тож саме на них варто звернути увагу під час наступного прибирання.

До деяких поверхонь ми доторкаємося дуже часто, тому їх також потрібно регулярно очищати – кожного дня чи кілька разів на тиждень, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Це допоможе запобігти появі бактерій та неприємних запахів.

Які місця на кухні є найбруднішими?

Раковина

Біля зливу та країв раковини накопичуються мікроби, тому її треба дезінфікувати хоча б раз на день. Не забувайте протирати кран й стільницю навколо, де осідають бризки.

Губки та рушники

Через тиждень користування губкою для миття посуду, вона перетворюється на розсадник бактерій. Саме тому їх треба висушувати після миття й змінювати кожних 7 днів.

Холодильник

Усередині холодильника навіть попри холод розмножуються бактерії, тому раз на місяць потрібно виймати полиці та ящики й мити, а потім насухо витирати. Між глибоким прибиранням плями потрібно протирати дезінфікуючими серветками.

Ручки, кнопки та сенсорні панелі

Навіть під час генерального прибирання ручки, кнопки та сенсорні панелі забувають протерти. Раз на тиждень їх потрібно обробити дезінфікуючим спреєм.



Ручки потрібно обов'язково протирати / Фото Freepek

Обробна дошка

Після кожного використання дерев’яну дошку треба помити, сполоснути й ретельно висушити. Вологими їх залишати не можна, бо мокра дошка – це середовище для розвитку мікробів.

Кавоварка, блендер та дрібна техніка

У кавоварках чи блендері може розмножуватися цвіль, тому після кожного використання їх треба глибоко очищувати. Знімні деталі мити в посудомийній машині, а решту – вручну.

Контейнери

Багаторазові контейнери треба ретельно мити у гарячій воді й зберігати вже після повного висихання.

Стільниці

Поверхні для приготування потрібно протирати дезінфікуючими серветками раз на день.

Сільничка та перничка

Ці дрібні предмети забувають мити, але господині радять протирати їх після кожного використання, а раз на місяць – мити.

До слова, документи, дроти, брудний одяг, куртки, взуття та надлишок декоративних подушок можуть створити безлад в кімнаті, пише Real Simple. Рекомендується зберігати ці речі в закритих місцях, щоб забезпечити охайність та акуратність приміщення.

Які місця у ванній є найбруднішими?