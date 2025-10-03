Лілії часто прикрашають садові ділянки, але для того, щоб квіти гарно росли, їх потрібно кожних 3 – 5 років пересаджувати. Садівники розповіли один секрет, який врятує квіти від шкідників. Потрібно всього лише під час посадки покласти в лунку один інгредієнт.

Дачниця Теодозія Шаварницька зазначила, що лілії потребують пересадки лише через те, що їхні цибулини активно розростаються, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Martha Flowers.

Коли пересаджувати лілії?

Найкращий період для пересадки лілій – у вересні, втім південні області можуть здійснювати посадку навіть у жовтні. Пересаджувати квіти можна лише тоді, як вони повністю відцвітуть. Після того як впаде остання пелюстка, лілії треба ще дати трохи часу на відпочинок кілька тижнів.

Лілію треба посадити в такому місці, щоб вона мала достатньо сонячного світла, тому важливо врахувати цей момент. Краще не садити її поруч з кущовими трояндами, які можуть затінювати квітку.



Лілії потрібно пересаджувати / Фото Pexels

Після викопування лілії, цибулину потрібно очистити від землі й добре оглянути, щоб вона не була м’якою та гнилою. Цибулини треба відокремити від "діток". З маленької лусочки через кілька років виросте повноцінна цибулина, якщо її посадити.

Квітникарі при пересадці лілій відкручують стебло від цибулини й садять лілію глибоко. Квіти люблять рости в легкій та поживній землі з хорошим дренажем. Щоб розкислити ґрунт, до нього додають деревну золу, а на дно кладуть пісок.

Що покласти в лунку при посадці?

Лілії часто атакують комахи-шкідники, тому на допомогу прийде гірчичний порошок чи звичайний чорний мелений перець. Цибулину лілії ставлять на пісок, розправляють корінці, а тоді ще присипають піском. Після цього треба додати трохи перцю чи гірчиці й засипати землею. Для кращого результату лілії потрібно утрамбувати й добре полити.

Як садити лілії?

Під час посадки цибулини потрібно заглиблювати на 20 – 25 сантиметрів від верхівки цибулини до поверхні ґрунту. Та якщо в регіоні протягом дня досить спекотно, потрібно додати додаткові 10 сантиметрів, пише Garden Design.

Також радять висаджувати лілії на піднятих грядках, аби забезпечити для них найкращий дренаж. До того ж квіти виглядатимуть найкраще, якщо їх садити групами по три чи навіть більше цибулин. А у районах, де випадає багато опадів, цибулини радять садити набік, аби уникнути гниття.

Також потрібно врахувати кислотність ґрунту – якщо вона висока, садівники радять додати трохи вапна у землю під час посадки.

Що додати в лунку при посадці тюльпанів?