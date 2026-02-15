Не змивайте це в каналізацію: що категорично не можна кидати в унітаз
- Не слід змивати в каналізацію залишки їжі, засоби особистої гігієни, поліетиленові пакети, жувальні гумки, зубну нитку, пластир, наповнювач для котячого туалету, шерсть, волосся, мертві акваріумні рибки, пластик, скло, метал, будівельне сміття, легкозаймисті рідини, кислоти та масла.
- Для прочищення каналізації можна використовувати вантуз, соду з оцтом або трос для прочищення, але важливо не змивати нічого, окрім сечі, фекалій і туалетного паперу, щоб уникнути засмічень.
Каналізація – це не смітник. Проте дехто досі сприймає унітаз як швидкий спосіб позбутися непотребу.
Сантехніки та комунальні служби постійно закликають не викидати предмети гігієни та побуту у смітник, повідомляє Daily Mail. Це може принести каналізації велику шкоду. Одні речовини поступово формують жирні пробки, інші руйнують металеві елементи труб, а деякі стають буквально пасткою для всієї системи водовідведення.
Що не варто викидати в унітаз?
У каналізацію категорично не варто змивати залишки їжі – кістки від риби та м’яса, жир, зіпсовані овочі й фрукти, огризки, кісточки від вишень та інших плодів, шкірку кавунів і динь.
Також не можна викидати в унітаз засоби особистої гігієни, підгузки, гумові рукавички, чайну та кавову заварку, ганчірки, вату, мочалки й губки для миття посуду.
Під забороною поліетиленові пакети, залишки упаковки, жувальні гумки, зубна нитка, пластир, використаний наповнювач для котячого туалету, шерсть і волосся, а також мертві акваріумні рибки чи дрібні тварини. Не місце в трубах предметам із пластику, скла чи металу, будівельному сміттю, піску, сухим і розведеним будівельним сумішам. Окрему небезпеку становлять легкозаймисті рідини, кислоти, масла.
Багатьох дивує, але навіть залишки молока не варто виливати в раковину. Через високий вміст жиру воно, як і інші олії та мастила, сприяє утворенню засмічень. Краще перелити його в окрему ємність для не перероблюваних відходів.
Старе молоко також можна використати для компосту або як натуральне добриво. Фахівці наголошують – перед миттям посуду зішкрібайте жири та олію в смітник, не виливайте в каналізацію густі напої на кшталт гарячого шоколаду чи чаю та не змивайте нічого, окрім сечі, фекалій і туалетного паперу, навіть якщо на упаковці написано інше. Саме така обережність допоможе зберегти труби цілими та уникнути неприємних наслідків.
Як прочистити каналізацію вдома?
У кухні сифон найчастіше накопичує жир і залишки їжі, Block busters. Його відкручують, промивають гарячою водою з мийним засобом, очищають від нальоту й ставлять назад. Це простіше, ніж здається, і часто розв'язує проблему повністю.
Якщо засмічення глибше, можна використати вантуз. Важливо щільно притиснути його до зливу й зробити серію різких рухів. Потрібен не один поштовх, а кілька циклів. Тиск повітря проштовхує пробку далі по трубі. Сода та оцет працюють лише при легкому засміченні. У злив можна засипати пів склянки соди, влити оцет, закрити отвір і почекати 15 – 20 хвилин. Після цього промити гарячою водою. Це допомагає розчинити жирові нашарування, але не прибере серйозний затор.
Трос для прочищення – ефективний інструмент при складних випадках. Його слід обережно вводити у трубу, прокручують і витягують разом із пробкою. Працювати потрібно повільно, щоб не пошкодити пластикові з’єднання.
Часті питання
Чому не варто викидати предмети гігієни та побуту в каналізацію?
Предмети гігієни та побуту можуть спричинити значну шкоду каналізації — вони можуть створювати жирні пробки, руйнувати металеві елементи труб або стати пасткою для всієї системи водовідведення.
Які предмети категорично не можна викидати в каналізацію?
Не можна змивати залишки їжі, засоби особистої гігієни, поліетиленові пакети, будівельне сміття, легкозаймисті рідини, кислоти, масла, а також залишки молока через високу жирність.
Які методи можна використовувати для прочищення каналізації вдома?
Для прочищення каналізації можна використовувати відкручування та промивання сифона, вантуз для створення тиску, соду та оцет для легких засмічень, або трос для складних випадків — все це допоможе зберегти труби цілими.