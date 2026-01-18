Ці 5 речей ніколи не можна зливати у раковину: доведеться викликати сантехніка
- Фарба, олія, жир, крохмалисті продукти, кавова гуща та наклейки на продукти можуть засмітити труби, якщо їх зливати у раковину.
- Ці речовини можуть викликати серйозні проблеми з сантехнікою, тому їх слід утилізувати належним чином.
Незалежно від того, чи ви прибираєте кухню після обіду, чи завершуєте ремонт – може виникнути спокуса злити у каналізацію деякі рідини, або ж навіть тверді речовини. І чимало з них можуть серйозно нашкодити трубам.
Підтримання чистоти в домі – це надзвичайно важливе завдання, на яке більшість людей витрачає досить багато часу. Втім, не всі замислюються про те, що чистоту також слід підтримувати й в каналізації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Цікаво Більше ніякого запотівання та плісняви: лайфхак, який врятує ваші вікна
Що не можна зливати в каналізацію?
Фарба
Фарба, виявляється, містить шкідливі хімічні речовини, що можуть легко роз'їдати труби, і тому слід викидати її відповідно до правил.
А ось виливання в каналізацію фарби також може забруднити джерела води та пошкодити труби. Тож перед тим, як викидати фарбу, обов'язково прочитайте етикетку на фарбі – там часто пише правильний спосіб утилізації.
Олія та жир
Часто під час приготування їжі люди піддаються спокусі вилити залишки використаної олії прямо в раковину. Втім, ці важкі матеріали можуть легко засмітити труби. Всередині них вони тверднуть, а згодом це призводить до серйозних засмічень у сантехніці, пише Better Homes&Gardens.
Крохмалисті продукти
Картопля та макарони в каналізації – це простий рецепт катастрофи. Також потрібно уважно слідкувати, аби в каналізацію не потрапив рис, адже він може дуже легко закупорити труби.
Кавова гуща
Багато людей, що п'ють каву вранці, викидають гущу не у смітник, а прямо у раковину – і навіть не замислюються про те, що це може призвести до проблем зі зливом води згодом. Адже кавова гуща з часом накопичується у трубах та спричиняє засмічення.
Наклейки на продукти
Наклейки на продукти – це невелика, але дуже липка речовина, що може досить швидко засмітити труби. Тож перед тим, як мити та чистити продукти, потрібно зняти з них наклейки та викинути їх у смітник.
Які ще лайфхаки варто знати?
Кілька речей нізащо не можна залишати біля батареї чи дуйчика – вони можуть зіпсуватися через постійний вплив тепла чи навіть спричинити пожежу.
Окрім того, чимало людей роблять елементарну помилку у зберіганні яєць, через що псується смак багатьох страв.
Часті питання
Які речовини не можна зливати в каналізацію?
Не можна зливати в каналізацію фарбу, олію та жир, крохмалисті продукти, кавову гущу та наклейки на продукти — це може призвести до засмічення труб.
Чому не рекомендується виливати олію в раковину?
Виливання олії в раковину може призвести до засмічення труб, оскільки ці важкі матеріали тверднуть всередині труб і згодом викликають серйозні засмічення в сантехніці.
Які інші лайфхаки для дому варто знати?
Варто знати, що не можна залишати певні речі біля батареї чи дуйчика, оскільки вони можуть зіпсуватися або спричинити пожежу. Також важливо правильно зберігати яйця, щоб не псувати смак їжі.