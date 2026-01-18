Ці 5 речей ніколи не можна зливати у раковину: доведеться викликати сантехніка

Незалежно від того, чи ви прибираєте кухню після обіду, чи завершуєте ремонт – може виникнути спокуса злити у каналізацію деякі рідини, або ж навіть тверді речовини. І чимало з них можуть серйозно нашкодити трубам.

Підтримання чистоти в домі – це надзвичайно важливе завдання, на яке більшість людей витрачає досить багато часу. Втім, не всі замислюються про те, що чистоту також слід підтримувати й в каналізації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Що не можна зливати в каналізацію?

Фарба

Фарба, виявляється, містить шкідливі хімічні речовини, що можуть легко роз'їдати труби, і тому слід викидати її відповідно до правил.

А ось виливання в каналізацію фарби також може забруднити джерела води та пошкодити труби. Тож перед тим, як викидати фарбу, обов'язково прочитайте етикетку на фарбі – там часто пише правильний спосіб утилізації.

Олія та жир

Часто під час приготування їжі люди піддаються спокусі вилити залишки використаної олії прямо в раковину. Втім, ці важкі матеріали можуть легко засмітити труби. Всередині них вони тверднуть, а згодом це призводить до серйозних засмічень у сантехніці, пише Better Homes&Gardens.

Крохмалисті продукти

Картопля та макарони в каналізації – це простий рецепт катастрофи. Також потрібно уважно слідкувати, аби в каналізацію не потрапив рис, адже він може дуже легко закупорити труби.

Кавова гуща

Багато людей, що п'ють каву вранці, викидають гущу не у смітник, а прямо у раковину – і навіть не замислюються про те, що це може призвести до проблем зі зливом води згодом. Адже кавова гуща з часом накопичується у трубах та спричиняє засмічення.

Наклейки на продукти

Наклейки на продукти – це невелика, але дуже липка речовина, що може досить швидко засмітити труби. Тож перед тим, як мити та чистити продукти, потрібно зняти з них наклейки та викинути їх у смітник.

