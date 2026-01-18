Эти 5 вещей никогда нельзя сливать в раковину: придется вызывать сантехника

Независимо от того, убираете ли вы кухню после обеда, или завершаете ремонт – может возникнуть соблазн слить в канализацию некоторые жидкости, или даже твердые вещества. И многие из них могут серьезно навредить трубам.

Поддержание чистоты в доме – это очень важная задача, на которую большинство людей тратит достаточно много времени. Впрочем, не все задумываются о том, что чистоту также следует поддерживать и в канализации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Больше никакого запотевания и плесени: лайфхак, который спасет ваши окна

Что нельзя сливать в канализацию?

Краска

Краска, оказывается, содержит вредные химические вещества, что могут легко разъедать трубы, и поэтому следует выбрасывать ее в соответствии с правилами.

А вот выливание в канализацию краски также может загрязнить источники воды и повредить трубы. Поэтому перед тем, как выбрасывать краску, обязательно прочитайте этикетку на краске – там часто пишет правильный способ утилизации.

Масло и жир

Часто во время приготовления пищи люди поддаются соблазну вылить остатки использованного масла прямо в раковину. Впрочем, эти тяжелые материалы могут легко засорить трубы. Внутри них они затвердевают, а впоследствии это приводит к серьезным засорам в сантехнике, пишет Better Homes&Gardens.

Крахмалистые продукты

Картофель и макароны в канализации – это простой рецепт катастрофы. Также нужно внимательно следить, чтобы в канализацию не попал рис, ведь он может очень легко закупорить трубы.

Кофейная гуща

Многие люди, что пьют кофе утром, выбрасывают гущу не в урну, а прямо в раковину – и даже не задумываются о том, что это может привести к проблемам со сливом воды впоследствии. Ведь кофейная гуща со временем накапливается в трубах и вызывает засорение.

Наклейки на продукты

Наклейки на продукты – это небольшое, но очень липкое вещество, что может достаточно быстро засорить трубы. Поэтому перед тем, как мыть и чистить продукты, нужно снять с них наклейки и выбросить их в мусорку.

Какие еще лайфхаки стоит знать?