Эти 5 вещей никогда нельзя сливать в раковину: придется вызывать сантехника
- Краска, масло, жир, крахмалистые продукты, кофейная гуща и наклейки на продукты могут засорить трубы, если их сливать в раковину.
- Эти вещества могут вызвать серьезные проблемы с сантехникой, поэтому их следует утилизировать должным образом.
Независимо от того, убираете ли вы кухню после обеда, или завершаете ремонт – может возникнуть соблазн слить в канализацию некоторые жидкости, или даже твердые вещества. И многие из них могут серьезно навредить трубам.
Поддержание чистоты в доме – это очень важная задача, на которую большинство людей тратит достаточно много времени. Впрочем, не все задумываются о том, что чистоту также следует поддерживать и в канализации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Интересно Больше никакого запотевания и плесени: лайфхак, который спасет ваши окна
Что нельзя сливать в канализацию?
Краска
Краска, оказывается, содержит вредные химические вещества, что могут легко разъедать трубы, и поэтому следует выбрасывать ее в соответствии с правилами.
А вот выливание в канализацию краски также может загрязнить источники воды и повредить трубы. Поэтому перед тем, как выбрасывать краску, обязательно прочитайте этикетку на краске – там часто пишет правильный способ утилизации.
Масло и жир
Часто во время приготовления пищи люди поддаются соблазну вылить остатки использованного масла прямо в раковину. Впрочем, эти тяжелые материалы могут легко засорить трубы. Внутри них они затвердевают, а впоследствии это приводит к серьезным засорам в сантехнике, пишет Better Homes&Gardens.
Крахмалистые продукты
Картофель и макароны в канализации – это простой рецепт катастрофы. Также нужно внимательно следить, чтобы в канализацию не попал рис, ведь он может очень легко закупорить трубы.
Кофейная гуща
Многие люди, что пьют кофе утром, выбрасывают гущу не в урну, а прямо в раковину – и даже не задумываются о том, что это может привести к проблемам со сливом воды впоследствии. Ведь кофейная гуща со временем накапливается в трубах и вызывает засорение.
Наклейки на продукты
Наклейки на продукты – это небольшое, но очень липкое вещество, что может достаточно быстро засорить трубы. Поэтому перед тем, как мыть и чистить продукты, нужно снять с них наклейки и выбросить их в мусорку.
