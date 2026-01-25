Посудомоечная машина – это невероятный помощник на кухне. Мало того, что она избавляет вас от необходимости вручную мыть посуду, так еще и может сделать это значительно качественнее, чем во время обычной чистки руками, пишет Martha Stewart. Впрочем, несколько предметов внутрь ставить все же не стоит.

Какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине?

Фарфор

Несмотря на прогресс в материалах, которые можно мыть в посудомойке, изысканный фарфор и фарфор – это то, что лучше чистить вручную. Химия в моющих средствах может привести к стиранию краски и даже откалыванию частей посуды.

Кроме того, размер изысканного фарфора обычно отличается от стандартного размера тарелок, и поэтому она может много двигаться в посудомойке, что приведет к дополнительным повреждениям.

Некоторый пластик

Многие пластиковые изделия можно чистить в посудомойке без проблем – впрочем, некоторые виды пластика лучше оставить в раковине. Всегда проверяйте знаки на пластиковой посуде перед тем, как подвергать его длительному воздействию горячей воды: некоторые виды могут расплавиться и не только испортиться, но и повредить саму посудомойку.

Деревянная посуда

Будь-то деревянная лопатка, ложка или разделочная доска, лучше все эти вещи мыть вручную. Мыло и горячая вода могут попасть в микротрещины дерева, если материал подвергать их воздействию слишком долго. В конце концов это приведет к появлению плесени и плесени, пишет Southern Living.

Неэмалированный чугун

Как правило такую посуду лучше не ставить в посудомоечные машины. И давление воды, и моющие средства не только могут привести к появлению ржавчины на посуде, но и удалят ценные масла, накапливающиеся на кастрюлях со временем. Если чугун неэмалированный, его стоит мыть только водой и влажной тряпкой, вообще без использования моющего средства.

Хрупкое стекло

Как бы это ни было рискованно, немало людей все еще пытаются мыть деликатные бокалы в посудомойке. Это может привести не только к тому, что посуда потрескается и испортится – она может разбиться прямо во время цикла мытья, создавая внутри посудомоечной машины опасный беспорядок, с которым придется иметь дело.

