Після цього – тільки у смітник: ось який посуд не можна класти у посудомийку

Посудомийна машина – це вже майже незамінний прилад для багатьох людей. Він не лише заощаджує час та сили, але й, виявляється, використовує менше води, ніж ручне миття.

Втім, на жаль, мити у посудомийній машині можна далеко не все. Зокрема, один вид посуду після чищення під високою температурою та тиском води може зіпсуватися безповоротно, пише Martha Stewart.

Чому у посудомийці не можна мити дерев'яний посуд?

Дерев'яні лопатки, ложки і, головне, обробні дошки – це речі, без яких не обійдеться жодна кухня. Вони зручні, не дуже дорогі та довговічні – втім. останній пункт одне миття у посудомийній машині може поставити під загрозу.

Перша загроза – це знебарвлення. Але постраждає не лише естетичний вигляд вашого посуду. Якщо дерев'яний посуд замочити чи надовго піддати впливу води, дерево починає розбухати та деформуватися. Посуд вже не буде таким зручним, і в багатьох випадках його доведеться позбутися.

Та основна загроза полягає в тому. що дерево – це досить пористий матеріал, і особливо коли мовиться про обробні дошки зі слідами від ножа та сколами. Вода проникає навіть у найменші щілини та навіть після миття надовго залишається у них, створюючи ідеальне середовище для росту цвілі.

Як правильно чистити дерев'яний посуд, щоб служив десятиліттями?

Перше – їжу потрібно витерти з дерев'яного посуду губкою чи тканиною, а потім змочити її теплою водою з м'яким милом, аби краще очистити дерево. Дошку чи інший посуд промийте під проточною водою, а тоді завершіть очищення протиранням сухим рушником, аби прибрати максимум вологи, пише Bon Apetit.

Але це – догляд після кожного використання. А ось щомісяця слід змащувати дошки мінеральним мастилом, аби уникнути розтріскування та розколювання. Втім, не перестарайтеся – надто велика кількість олії призведе до того, що деревина не зможе "дихати" та не висихатиме рівномірно.

