Ці кухонні пакети є у всіх, але вони псують продукти: ось що в них не класти
- Зіп-пакети не підходять для зберігання овочів, фруктів, кислих продуктів, грибів та гарячої їжі через ризик псування або виділення шкідливих частинок.
- Повторне використання зіп-пакетів безпечне лише для сухих нежирних продуктів, але ризиковано для вологих або жирних продуктів через можливе бактеріальне зараження.
Зіп-пакети – це надзвичайно зручний спосіб зберігати чимало речей, і часто господині використовують їх знову й знову, навіть не замислюючись про те, що можуть так шкодити продуктам.
На жаль, попри усю зручність, герметичні пакети підходять для зберігання далеко не всіх продуктів, пише Southern Living. І для того, аби не зіпсувати випадково свої покупки, слід дізнатися, що краще не класти у такі пакети.
Що не можна зберігати у зіп-пакетах?
Овочі
Більшість овочів потребують "дихати" – інакше вони дуже швидко стануть слизькими і неприємними через надлишок вологи. Саме тому в магазинах поліетиленові пакети для овочів перфорують, або ж зберігають у відкритих контейнерах. Звісно, можна покласти у такий пакет нарізаний перець чи картоплю, але не сподівайтеся, що вони лежатимуть довго.
Цілі овочі слід зберігати у шухляді для овочів в холодильнику, аби на них не утворювалася цвіль.
Цілі фрукти та ягоди
З тих самих причин, що й овочі, фрукти слід класти в спеціальний ящик у холодильнику, а ось загортання у пластик точно не піде їм на користь. Герметичні пакети перешкоджатимуть дозріванню та тільки призведуть до гниття фруктів.
Фрукти та ягоди краще не зберігати в герметичних пакетах / Фото Pexels
Кислі продукти
Деякі кухарі використовують зіп-пакети, аби заморожувати порції супів чи рагу, та дослідники виявили, що пластик виділяє більше частинок від контакту саме з кислою їжею. Тож якщо ви маринуєте м'ясо у лимонному соку чи хочете зберегти залишки томатного супу, краще використати для цього скляні контейнери.
Гриби
Гриби у пластиковому герметичному пакеті дуже швидко стануть слизькими. Якщо ви хочете, аби вони лежали довше, ніж кілька днів, краще повністю відмовитися від пластику. Натомість загорніть гриби у паперовий пакет чи рушник та не мийте перед використанням. Волога для грибів – це головний ворог.
Гаряча їжа
Тепла їжа в пластику – це далеко не найкраща ідея: це може призвести до потрапляння мільйонів, чи навіть мільярдів крихітних частинок цього матеріалу прямо до вашої їжі. Почекайте, поки супи, рагу чи каші охолонуть перед тим, як перекладати їх у поліетиленові пакети чи пластикові контейнери.
Чи можна повторно використовувати пакети на блискавці?
Багато людей перуть, сушать, а тоді повторно використовують зіп-пакети. І з одного боку, це екологічно – але існують також побоювання щодо санітарії та безпеки, пише Medium.
Коротка відповідь така – усе залежить від ситуації. Якщо в пакеті лежали сухі, нежирні продукти з низьким ризиком – як-от хліб, крекери чи якісь фрукти й овочі, можна помити пакет та знову його використовувати. Але якщо там лежало сире м'ясо, молочні продукти, яйця чи будь-яка волога їжа, ризик бактеріального зараження надто високий, аби використовувати пакети ще раз.
Бактерії дуже люблять вологу та жир, і щойно вони потрапляють у крихітні щілини поліетиленового пакета, вимити їх виходить далеко не завжди.
Часті питання
Чому не рекомендується зберігати овочі в герметичних пакетах?
Овочі потрібно "дихати", інакше вони швидко стають слизькими через надлишок вологи. Тому магазини використовують перфоровані пакети або відкриті контейнери для зберігання овочів.
Які продукти не рекомендується зберігати в герметичних пакетах через їх кислотність?
Кислі продукти, такі як залишки томатного супу або м'ясо в лимонному соку, не рекомендується зберігати в герметичних пакетах, бо пластик може виділяти більше частинок при контакті з кислою їжею. Краще використовувати скляні контейнери.
Чи безпечно повторно використовувати пакети на блискавці?
Повторне використання пакетів залежить від ситуації. Якщо в пакеті зберігалися сухі, нежирні продукти, такі як хліб чи крекери, його можна помити і використовувати знову. Проте якщо там було сире м'ясо чи волога їжа, існує високий ризик бактеріального зараження.