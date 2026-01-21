Ці кухонні пакети є у всіх, але вони псують продукти: ось що в них не класти

Зіп-пакети – це надзвичайно зручний спосіб зберігати чимало речей, і часто господині використовують їх знову й знову, навіть не замислюючись про те, що можуть так шкодити продуктам.

На жаль, попри усю зручність, герметичні пакети підходять для зберігання далеко не всіх продуктів, пише Southern Living. І для того, аби не зіпсувати випадково свої покупки, слід дізнатися, що краще не класти у такі пакети.

Цікаво Де має стояти спатифілум, щоб у домі з’явилися гроші: поради феншую

Що не можна зберігати у зіп-пакетах?

Овочі

Більшість овочів потребують "дихати" – інакше вони дуже швидко стануть слизькими і неприємними через надлишок вологи. Саме тому в магазинах поліетиленові пакети для овочів перфорують, або ж зберігають у відкритих контейнерах. Звісно, можна покласти у такий пакет нарізаний перець чи картоплю, але не сподівайтеся, що вони лежатимуть довго.

Цілі овочі слід зберігати у шухляді для овочів в холодильнику, аби на них не утворювалася цвіль.

Цілі фрукти та ягоди

З тих самих причин, що й овочі, фрукти слід класти в спеціальний ящик у холодильнику, а ось загортання у пластик точно не піде їм на користь. Герметичні пакети перешкоджатимуть дозріванню та тільки призведуть до гниття фруктів.



Фрукти та ягоди краще не зберігати в герметичних пакетах / Фото Pexels

Кислі продукти

Деякі кухарі використовують зіп-пакети, аби заморожувати порції супів чи рагу, та дослідники виявили, що пластик виділяє більше частинок від контакту саме з кислою їжею. Тож якщо ви маринуєте м'ясо у лимонному соку чи хочете зберегти залишки томатного супу, краще використати для цього скляні контейнери.

Гриби

Гриби у пластиковому герметичному пакеті дуже швидко стануть слизькими. Якщо ви хочете, аби вони лежали довше, ніж кілька днів, краще повністю відмовитися від пластику. Натомість загорніть гриби у паперовий пакет чи рушник та не мийте перед використанням. Волога для грибів – це головний ворог.

Гаряча їжа

Тепла їжа в пластику – це далеко не найкраща ідея: це може призвести до потрапляння мільйонів, чи навіть мільярдів крихітних частинок цього матеріалу прямо до вашої їжі. Почекайте, поки супи, рагу чи каші охолонуть перед тим, як перекладати їх у поліетиленові пакети чи пластикові контейнери.

Чи можна повторно використовувати пакети на блискавці?

Багато людей перуть, сушать, а тоді повторно використовують зіп-пакети. І з одного боку, це екологічно – але існують також побоювання щодо санітарії та безпеки, пише Medium.

Коротка відповідь така – усе залежить від ситуації. Якщо в пакеті лежали сухі, нежирні продукти з низьким ризиком – як-от хліб, крекери чи якісь фрукти й овочі, можна помити пакет та знову його використовувати. Але якщо там лежало сире м'ясо, молочні продукти, яйця чи будь-яка волога їжа, ризик бактеріального зараження надто високий, аби використовувати пакети ще раз.

Бактерії дуже люблять вологу та жир, і щойно вони потрапляють у крихітні щілини поліетиленового пакета, вимити їх виходить далеко не завжди.

Які ще лайфхаки варто знати?