Деякі подарунки можуть здаватися нам доволі милими чи доречними, але краще їх не дарувати, щоб не зіпсувати настрій людині й собі, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Читайте також 4 речі, які потрібно викинути на початку року: дім стане просторішим

Які подарунки краще не дарувати?

Подарунки для самовдосконалення

Не даруйте людям книги про самодисципліну, засоби для відбілювання зубів, аксесуари для схуднення тощо. Людина такий подарунок може сприйняти як натяк на власні недоліки.

Замість цього краще зробити ставку на універсальні речі для відпочинку. Це може бути сертифікат у спа, ароматна свічка, теплий плед, масажер чи блокнот.

Покупки нашвидкоруч

Подарунок, який придбаний за годину до свята, часто сам себе видає. Не варто дарувати близькій людині будь-яку сувенірну річ, без натяку на її смаки, бо це відчуватиметься як формальність.

Замість цього краще придбати щось хоч і незначне, але таке, що точно сподобається людині, до якої ви йдете на свято.

Річ, яка вже була в користуванні

Вінтаж і секонд-хенд зовсім не підходять для подарунку, навіть якщо вони охайні та з етикеткою. Йдучи на день народження чи іменини, краще все ж таки витратити кошти на нову річ.



Використані речі краще не дарувати / Фото Pexels

Занадто особисті подарунки

Краще відкласти думку про подарунок, що стосується здоров’я, фінансів, стосунків чи особистих рішень. Не варто дарувати засоби інтимної гігієни, білизну чи ще інші делікатніші речі. Подарунок свідчить про турботу, тому підійде книга, плед, постіль чи квитки на якусь подію.

Живі істоти

Часом нам хочеться створити від подарунку вав-ефект, але дарувати домашніх тварин – доволі погана ідея. Небажані подарунки можуть зіпсувати людині не лише свято, але й подальше життя. Не можна дарувати людині кішку чи собаку, якщо вона постійно у відрядженнях і її немає вдома.

Нещирий подарунок

Не варто дарувати комусь річ, яка вам не знадобилася. Такий подарунок відчувається холодним та формальним. Замість цього краще обрати домашні солодощі чи щось цікаве на власний смак. Дехто навіть просить надіслати власний wish-list, щоб дізнатися, що людина потребує.

Часто люди купують на подарунок свічки, але бюджетні парафінові свічки з ароматом можуть бути небезпечними для здоров'я, оскільки виділяють токсичні сполуки, такі як толуол і бензол, пише Interia Kobieta. Безпечнішими альтернативами є свічки з соєвого або бджолиного воску, які не виділяють токсинів і можуть навіть очищати повітря.

Які ще є цікаві лайфхаки по дому?