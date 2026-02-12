5 найбанальніших подарунків на День Валентина: перестаньте їх купувати

На перший погляд будь-який подарунок на День Валентина вважається безпрограшним. Деякі з них є такими популярними, що залишаються в топах продажів саме перед 14 лютого. Та саме через те, що їх так часто купують, вони втрачають свій шарм та стають вже банальними.

Часто обрати подарунок коханій половинці на День народження набагато важче, ніж на День закоханих, пише 24 Канал. Це все тому, що на Валентина більшість придумують дарунки "на автоматі". Ми склали список 5 презентів, які варто замінити, щоб вразити свою пару.

Читайте також Які квіти подарувати на День Валентина: 5 варіантів, від яких жінки будуть в захваті

Які подарунки на День Валентина стали банальними?

Плюшева іграшка

Милий ведмедик створює вав-ефект лише в перші хвилини, а далі просто стоїть на полиці чи взагалі захований в коробку. Такі подарунки виглядають романтично, але рідко несуть практичну цінність.

Чашка з фотографією

Колись такі подарунки виглядали дуже зворушливо, а зараз вже вийшли з моди. Друковані фото на посуді – не актуальні, а ідея виглядає шаблонно.

Ювелірні прикраси

Прикраса хоч і вважається популярним подарунком на День Валентина, проте не є геть поганою ідеєю. Найгірше в такому подарунку може бути лише вибір "на швидку руку". Краще обирати річ продумано, щоб це свідчило про індивідуальний підхід та не виглядало формально.



Ювелірні прикраси з сердечками виглядають банально / Фото Pexels

Термочашка

Цей подарунок практичний, однак не зовсім влучний вибір, навіть якщо тут закладена ідея турботи про партнера. Стандартна термочашка більше нагадує офісний сувенір, ніж символ почуттів.

Набір для догляду

Гелі, лосьйони чи косметичні бокси – це універсальний варіант. Проте такий подарунок більше нагадує річ, яку можна купити будь-де, особливо не переймаючись тим, чи сподобається це коханій людині.

Замість шаблонних подарунків краще обрати квитки на цікаву подію, забронювати столик на вечерю, записати на майстер-клас, влаштувати невелику подорож чи подарувати річ, що пов’язана з хобі коханої людини.

Що подарувати на День Валентина?