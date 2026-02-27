Ці 5 багаторічників садіть вже в березні: мінімум догляду, але цвітінню заздритимуть всі

Наприкінці лютого дачники вже активно готуються до посадкового й посівного сезону – адже вже на початку березня деякі культури можна висаджувати у відкритий ґрунт. І серед них – чимало красивих квітів.

Найтриваліші багаторічники зазвичай можуть витримати заморозки, що часом трапляються навесні – а це значить, що їх можна висаджувати вже зовсім скоро, аби отримати максимально раннє та пишне цвітіння, пише Real Simple.

Які багаторічники можна садити вже у березні?

Ехінацея

Ехінацея має бути першою у списку до посадки – адже ця квітка не лише надзвичайно витривала, але й легко росте навіть під палючим сонцем і взагалі не потребує догляду. Квітка має тривалий період цвітіння та приваблює багатьох запилювачів.

Вона також посухостійка після приживлення та чудово росте у бідному ґрунті.



Ехінацея ідеально підходить для посадки у березні / Фото Pexels

Очиток

Цей сукулентний багаторічник легко може стати окрасою вашої клумби – він ідеально переносить спеку, посуху, а також може рости у бідному ґрунті з мінімальним доглядом. Окрім того, можна знайти сорти очитку у різних кольорах.

Шавлія

Шавлія – це надійна рослина, що щороку повертатиметься з чудовими та яскравими квітами. Вона дуже стійка до спеки й може рости на повному сонці.

Окрім того, чимало видів шавлії використовуються не тільки у кулінарії, але й у народній медицині.

Лілійники

Лілійники – це ті рослини, що можуть адаптуватися до дуже різноманітних умов. Вони можуть рости на різних типах ґрунту з мінімальним доглядом від садівників та через це вважаються чи не найкращими рослинами для вирощування у саду.

Розмарин

Звісно, це не квітка – але ця багаторічна рослина точно додасть і приємної текстури, і неймовірного аромату до вашого саду. На щастя, вирощувати його також неймовірно просто.

Ось ще кілька рослин, які можна висаджувати вже у березні, пише Gardening Know How:

космея;

лобелія;

календула;

гвоздика;

жоржина;

петунія.

Що ще слід знати дачникам?