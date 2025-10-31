Преимуществом меламиновой губки является ее сверхтонкий абразив, который помогает отчищать поверхности от всякой грязи, пишет 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.

Читайте также Грязная подошва кроссовок станет белоснежной за 5 минут: попробуйте эти домашние средства

Что можно отчистить меламиновой губкой?

Удалить клейкие отложения на стекле

Иногда бывает, что после снятия этикеток и ценников, на стекле остается липкая пленка. С этой проблемой меламиновая губка легко справляется и не оставляет царапин на поверхности.

Пятна на чашках и посуде

На внутренней части чашек могут быть заметны пятна от кофе и чая. Нужно немного увлажнить губку и хорошо ею потереть, а потом все смыть теплой водой с мылом. От пятен не останется и следа.

Кстати, найти меламиновую губку по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Известковый налет в ванной

Удалить известковый налет из ванной можно даже без агрессивной химии. Вам понадобится только влажная губка, которой нужно пройтись по всем местам в ванной – от душевой кабины до кранов и плитки.

Следы лака для ногтей

Из-за неосторожности лак от ногтей может ненароком оказаться даже на твердой поверхности. Если нет ацетона, или вы боитесь повредить материал, тогда нужно вытереть пятно меламиновой губкой.



Губкой можно отчистить следы лака на ногтях / Фото Pexels

Возвращение блеска серебряным украшениям и столовым приборам

Благодаря меламиновой губке удастся убрать тусклость. Делайте все аккуратно и без давления, а потом просто смойте.

Пятна на одежде и обуви

От пятна на одежде поможет меламиновая губка. Нанесите ее легкими движениями на загрязнение, а также протрите ею грязные кроссовки. Средство способно смыть даже очень темные следы.

Следы лап от животных

Если ваши домашние любимцы оставили следы лап на поверхностях, то с пятнами быстро справится меламиновая губка.

Что нельзя вытирать меламиновой губкой?

Не стоит средством вытирать поверхности из дерева, мрамора, гранита, лакированные поверхности или декоративные покрытия. Также следует быть осторожными с крашеными стенами, потому что губка может изменить фактуру и оставить "отпечатки".

Даже от слабого трения на телефоне или планшете может появиться царапина, поэтому постарайтесь не использовать губку для техники. Мягкий абразив способен повредить тефлоновое покрытие, поэтому лучше кухонную посуду мыть обычной губкой со средством для мытья посуды.

Удивлять своими свойствами может не только меламиновая губка, но и шампунь, пишет The Spruce. Шампунь можно использовать для очистки жирных пятен на одежде, ковров, плитки, линолеума, нержавеющей стали и кисточек для макияжа. Он эффективно удаляет грязь и жир.

Как в быту можно использовать соду?