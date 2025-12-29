Зубные пасты хорошо очищают зубы от остатков пищи, убирают налет и освежают дыхание, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Однако достичь желаемого эффекта белоснежной улыбки удастся благодаря сырым хрустящим овощам – моркови и сельдерею.

Как сырые овощи отбеливают зубы?

Морковь и сельдерей действуют как натуральные полировочные средства для зубов. Они имеют твердую и волокнистую текстуру, которая во время жевания создает естественный очищающий эффект, который помогает убрать мягкий налет без вреда для эмали.

Некоторые считают, что заметный результат можно получить только при использовании дорогих наборов для отбеливания, но обычные продукты очень практичны для ротовой полости,

– отметила стоматолог Джйоти Чинтамани.

Каждый укус овощей помогает очищать поверхность зубов и не дает закрепиться налету. Специалисты говорят, что хрустящая текстура моркови требует активного жевания, стимулирует выработку слюны и способствует естественному очищению зубов.



Зубы отбелить достаточно просто / Фото Pexels

Кроме того, в моркови содержатся витамины группы В, которые помогают бороться с воспалением десен. Похожий эффект также имеют яблоки и орехи, однако из-за кислотности фруктов, после жевания рот стоит прополоскать водой.

Довольно много людей ищут способы отбелить зубы без повреждения эмали, поэтому простые овощи могут действительно дать заметный результат. Такие простые маленькие привычки ежедневно стоит попробовать каждому.

А еще отбелить зубы можно обычной содой, пишет City Magazine. Пищевая сода может быть использована для мягкого отбеливания зубов, очищения кожи в качестве натурального скраба, и как маска для жирной кожи для уменьшения жирности и воспалений. Соду следует использовать осторожно и не слишком часто, чтобы избежать вреда эмали зубов или коже.

Какие еще полезные советы стоит знать?