Как и люди, муравьи для выживания нуждаются в пище и воде – и обе эти вещи относительно легко можно найти в ванных комнатах, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Интересно Когда сажать нарциссы осенью – лучшее время для раннего цветения
Почему в ванной появляются муравьи?
Муравьи в ванной – это большая неприятность. И для того, чтобы понять, как разобраться с ней, нужно понять, почему насекомые вообще появились в вашем доме.
Вода и влага
Большинство людей совсем не удивляет, когда муравьи собираются на кухне – особенно, когда они скапливаются возле пачки печенья или чипсов. Впрочем, в ванной комнате причиной точно есть не забытые закуски. Почти всегда ответ – это влага.
Если в ванной есть трубы, протекающие, стоячая вода или просто высокая влажность, стоит ожидать, что муравьи вскоре придут.
Туалетные средства и ароматизированные продукты
Для многих людей это может стать полной неожиданностью, и запахи средств для волос и зубной пасты привлекают муравьев не хуже, чем печенье и другие лакомства. Особенно сильно муравьи любят сахар, и поэтому сладкие запахи мыла и шампуня, а также духов из ванной могут казаться для них очень привлекательными.
Грязь и пыль
Кроме мыльного налета и остатков зубной пасты, муравьи могут питаться также и отмершими клетками кожи и волосами – а в ванной этого добра обычно хватает. Поэтому чаще уборка, скорее всего, поможет избавиться от проблемы.
Как выгнать муравьев из ванной?
Первое, что нужно сделать – это загерметизировать трещины вокруг входных отверстий, пишет Good Housekeeping. Тщательно осмотрите все места, через которые муравьи могут проникать в ванную комнату и закройте даже самые маленькие из них.
Также имеет смысл инвестировать деньги в ловушки-приманки. Это лучшая идея, чем сразу покупать пестициды, ведь они часто оставляют нежелательные следы по всему дому. Кроме того, можно использовать борную кислоту, смешанную с ложкой сахара – сладости привлекут насекомых, а кислота убьет их.
Что еще об уборке ванной нужно знать?
- Мощное средство для борьбы с плесенью в ванной можно приготовить дома – и он обойдется в копейки и поможет качественно почистить ванную комнату.
- Кроме того, с помощью обычной зубной пасты и лимона можно быстро и бюджетно почистить ванную комнату можно быстро и бюджетно почистить стиральную машину.