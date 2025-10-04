Как и люди, муравьи для выживания нуждаются в пище и воде – и обе эти вещи относительно легко можно найти в ванных комнатах, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Почему в ванной появляются муравьи?

Муравьи в ванной – это большая неприятность. И для того, чтобы понять, как разобраться с ней, нужно понять, почему насекомые вообще появились в вашем доме.

Вода и влага

Большинство людей совсем не удивляет, когда муравьи собираются на кухне – особенно, когда они скапливаются возле пачки печенья или чипсов. Впрочем, в ванной комнате причиной точно есть не забытые закуски. Почти всегда ответ – это влага.

Если в ванной есть трубы, протекающие, стоячая вода или просто высокая влажность, стоит ожидать, что муравьи вскоре придут.

Туалетные средства и ароматизированные продукты

Для многих людей это может стать полной неожиданностью, и запахи средств для волос и зубной пасты привлекают муравьев не хуже, чем печенье и другие лакомства. Особенно сильно муравьи любят сахар, и поэтому сладкие запахи мыла и шампуня, а также духов из ванной могут казаться для них очень привлекательными.

Грязь и пыль

Кроме мыльного налета и остатков зубной пасты, муравьи могут питаться также и отмершими клетками кожи и волосами – а в ванной этого добра обычно хватает. Поэтому чаще уборка, скорее всего, поможет избавиться от проблемы.

Как выгнать муравьев из ванной?

Первое, что нужно сделать – это загерметизировать трещины вокруг входных отверстий, пишет Good Housekeeping. Тщательно осмотрите все места, через которые муравьи могут проникать в ванную комнату и закройте даже самые маленькие из них.

Также имеет смысл инвестировать деньги в ловушки-приманки. Это лучшая идея, чем сразу покупать пестициды, ведь они часто оставляют нежелательные следы по всему дому. Кроме того, можно использовать борную кислоту, смешанную с ложкой сахара – сладости привлекут насекомых, а кислота убьет их.

Что еще об уборке ванной нужно знать?