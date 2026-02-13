Желтые разводы с ванной исчезнут навсегда: будет выглядеть как новенькая

Очень часто вокруг кранов и на стенках ванной появляются неприятные желтые пятна, которые не исчезают даже после качественной уборки. И часто кажется, что единственный вариант – это полностью заменить ванну.

Большинству людей рано или поздно приходится сталкиваться с этими коварными желтыми пятнами в ванной комнате. И дело в том, что независимо от того, как хорошо вы моете ванную, желтые пятна будут появляться – ведь их вызывает не частота уборки, а жесткая вода, пишет Express.

Интересно Почему свежевыстиранная одежда плохо пахнет: одна деталь, о которой все забывают

Как убрать желтые разводы с ванной?

Причиной неприглядных разводов на стенках вашей ванной чаще всего является высокая концентрация минералов в водопроводной воде – и также это явление известно как известковый налет. Побороться с ним можно разве что с помощью специальной насадки на кран и лейку для душа со смягчителем воды.

Впрочем, это не значит, что вам нужно мириться с пятнами – убрать их проще, чем может казаться. Для этого даже не нужно покупать магазинные средства – достаточно будет использовать несколько ингредиентов, что уже есть на кухне – в частности пищевую соду.

Из этого продукта нужно сделать густую пасту – добавьте всего несколько капель воды, а тогда нанесите смесь на стенки ванной, пишет Good Housekepeeng. Средству нужно несколько минут, чтобы как следует подействовать.

После этого щеткой аккуратно потрите пятна. Пищевая сода замечательная тем, что является мягким абразивом и не повредит даже нежные покрытия ванной, зато поможет удалить даже застарелую грязь.

После этого соду нужно смыть теплой водой – и можно наслаждаться идеально белой ванной.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?