Как долго хранить зелень в холодильнике: об этом трюке знают единицы

В зимнюю пору зелень хочется сохранить свежей как можно дольше. Для того, чтобы она оставалась ярко-зеленой в течение нескольких недель, стоит применить простой лайфхак.

Зелень способна оставаться свежей не дольше 7 дней, а дальше начинает увядать, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм блогера Елены Гордиенко. Впрочем, продлить свежесть зелени очень просто.

Как сохранить зелень на несколько недель дольше?

В зимнюю пору зелень немного дороже, поэтому укроп, петрушки, базилика, мяты и еще много других растений стоит бережно использовать и хранить. Чтобы зелень не начала гнить и не потеряла своего цвета, ее нужно промыть в холодной воде, немного встряхнуть, а потом завернуть в салфетку. Тогда бумажное полотенце нужно увлажнить холодной водой.

Завернутую зелень надо положить в контейнер, но не стоит полностью закрывать. Нужно оставить немного открытого пространства, чтобы внутрь поступал воздух.

Благодаря такому простому методу зелень будет храниться в холодильнике до 3 недель. Стоит только раз в неделю ее доставать, чтобы перебрать, убрать пожелтевшие веточки и снова завернуть в свежую салфетку, увлажнить водой и вернуть в контейнер. Такой лайфхак надолго обеспечит свежесть и аромат зелени.

Простой способ сохранения зелени: смотрите видео

Часто хозяйки на кухне сталкиваются с такой проблемой, как плохой запах от чистки лука. Ресурс Martha Stewart пишет, что избавиться от запаха лука с рук можно, потерев их об нержавеющую сталь под холодной водой или используя лимонный сок или уксус. Использование отшелушивающего скраба, пищевой соды или зубной пасты также поможет удалить неприятный запах.

