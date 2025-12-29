Перед Новым годом спрос на красную икру растет, поэтому надо внимательно подбирать продукт, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-блогера Елену Гордиенко.

Как отличить натуральную икру от подделки?

Цена на икру достаточно высока, поэтому отдавая за нее деньги, хочется получить настоящий продукт. Однако даже 100-граммовая баночка может стоить достаточно адекватно, при этом быть натуральной. Но бывает и наоборот – за несколько сотен можно получить подделку.

Блогер показала простой лайфхак, который поможет понять, действительно ли в банке настоящая икра. По словам Елены Гордиенко, сначала надо обратить внимание на вид продукта. В баночке не должно быть лишней жидкости – качественная икра должна быть сухой. Очень дешевая икра уже свидетельствует о том, что она не натуральная.

Чтобы проверить икру, нужно налить в посуду кипяченую воду и добавить туда ложку икры. Если она станет белого цвета, то это признак настоящего продукта, поскольку высокая температура приведет к выделению белка.

Если же вода не изменит цвета или станет розового оттенка, тогда икра – искусственная. Такой простой трюк поможет легко определить натуральную икру.

Одним из популярных продуктов на Новый год является твердый сыр. Для того, чтобы он дольше оставался свежим, его надо правильно хранить. Издание Express пишет, что чеддер, гауду или пармезан, рекомендуется заворачивать их в провощенную бумагу и неплотно закрывать фольгой для контроля влажности и циркуляции воздуха.

Мягкие сыры, такие как бри и камамбер, следует заворачивать плотнее для контроля влажности, а сыры с голубой плесенью упаковывать отдельно, чтобы избежать распространения плесени на другие сыры.

Какие еще есть интересные советы?