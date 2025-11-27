Чтобы сохранить шансы на обильное цветение и спасти кусты от морозов, специалисты советуют сделать вокруг кустов слой мульчи, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Лучшее время для посадки хризантем: будут цвести несколько лет подряд

Что надо сделать осенью?

Сначала очистите участок вокруг куста: уберите сорняки, старые листья и остатки растений. При необходимости можно разрыхлить верхний слой почвы. Для гортензий идеально подходит натуральная мульча. Хорошо подойдет кора, солома, сухие измельченные листья или компост, поскольку они хорошо удерживают тепло.

Мульчу надо распределить вокруг куста, не касаясь стебля. Нужно оставить небольшой зазор у основания. Благодаря этому почва не будет слишком влажной у ствола, потому что это может привести к гниению.



Гортензии нуждаются в мульчировании / Фото Freepik

Этот способ эффективен, потому что мульча удерживает тепло и сохраняет стабильную температуру почвы, защищая корни от промерзания. Она помогает сохранять оптимальную влажность, уменьшая риск того, что почва пересохнет зимой из-за холодного ветра.

Правильное утепление повышает шансы на то, что гортензия успешно перенесет зиму и весной начнет цвести с новыми цветами. Садоводы советуют утеплять куст уже после первых заморозков, когда почва начнет подмерзать.

Если же гортензии растут в контейнерах, то их лучше занести в неотапливаемое помещение и укутать так, чтобы не промерзли корни.

Кроме гортензий, после первых заморозков розы нужно подготовить к зимнему покою, пишет Real Simple. Стоит прекратить обрезку и удобрения, чтобы избежать повреждения новых побегов холодом. Очистка основания кустов от опавших листьев и добавление мульчи или компоста поможет защитить корни, а до замерзания почвы розы следует тщательно полить.

Какие есть еще новости о растениях?