Розы не погибнут от заморозков: сделайте в январе эти 2 вещи
- Для успешной зимовки роз важно прекратить подкормку и обрезку, чтобы растение перешло в период покоя.
- Укутывание роз сухими листьями или соломой поможет защитить их от холода, а плетистые розы следует обернуть мешковиной и закрепить на шпалере.
Зима – это то время года, которое является наиболее опасным для прихотливых и нежных роз. Иногда даже морозостойкие сорта не могут пережить январских холодов из-за нескольких простых ошибок в уходе.
Некоторые дачники ошибочно считают, что в январе о розах в саду можно просто забыть и вообще о них не заботиться. Впрочем, в таком случае до весны они могут вообще не дожить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How.
Как ухаживать за розами зимой?
В январе роза требует внимания, чтобы следующим летом порадовать невероятными цветами. В частности, жизненно важным является полив, а также укутывание. Во-первых, подготовку роз к зиме огородники всегда должны начинать еще в августе – до конца этого месяца следует провести любую обрезку или подкормку. А вот защитные мероприятия следует завершить до конца октября.
Первые две вещи, что нужно сделать, чтобы помочь розовым кустам пережить зиму – это прекратить подкормку и обрезку. Они уже не должны расти, а для того, чтобы растение перешло в период покоя их, конечно же, нужно дать покой.
Укутывание розы
Большинство роз достаточно зимостойкие и легко выдерживают зимнюю температуру до -10 градусов. Впрочем, некоторые гибридные сорта, а также чайные розы требуют особого внимания.
Для того, чтобы защитить растение от холода, сделайте кольцо вокруг кустов из проволочной сетки или кольев и заполните его полностью сухими листьями или соломой, пишет Lazy Gardener. Также некоторые дачники делают насыпь почвы толщиной в 20 – 25 сантиметров вокруг основания роз.
Но вьющиеся розы на зиму требуют особого ухода, ведь цветут они на старой древесине. Один из способов защитить такие розы – это отвязать их от забора или жерди, на которой они растут и привязать к шпалере, воткнутой в почву. После этого побеги нужно обернуть мешковиной и набить соломой и сухими листьями.
В завершение насыпьте холмик земли вокруг основания растения. Другой вариант – снять побеги со шпалеры и закопать их в траншею, засыпав 8 – 10 сантиметров почвы. После этого нужно выложить 30 – 40 сантиметров листьев.
Полив
Убедитесь, что розы встречают холода с влажной почвой – ведь именно влага помогает уберечь растения от заморозков. Зима может быть холодной, но сухой – и вашим розам, зимующих на улице, может понадобиться немного воды, особенно в декабре и январе.
Также учитывайте то, что зимние ветры могут сбить опоры роз или повредить укрытие – при необходимости закрепляйте его дополнительно.
Какие еще зимние лайфхаки для сада стоит знать?
Многие огородники практикуют зимнюю обрезку многих растений. Впрочем, несколько деревьев и кустов лучше не трогать в январеи, чтобы они не погибли.
Кроме того, уже сейчас можно высаживать на рассаду некоторые сорта помидоров. Ранее мы рассказывали, какие именно сорта дадут лучший урожай.
Частые вопросы
Почему важно ухаживать за розами зимой?
Некоторые дачники ошибочно считают, что в январе о розах в саду можно забыть, но без ухода они могут не дожить до весны. Правильный уход зимой позволяет розам радовать невероятными цветами следующим летом.
Какие основные мероприятия нужно выполнить для защиты роз зимой?
Основными мерами являются прекращение подкормки и обрезки, укутывание роз и обеспечение влажной почвы. Нужно сделать защитные кольца из проволочной сетки или кольев, наполненные сухими листьями или соломой, а также убедиться, что почва вокруг роз остается влажной.
Как правильно укутывать плетистые розы на зиму?
Плетистые розы нуждаются в особом уходе. Их следует отвязать от забора и привязать к шпалере, обернув побеги мешковиной, набитой соломой и сухими листьями. Также можно снять побеги со шпалеры и закопать их в траншею, засыпав почвой и листьями.
