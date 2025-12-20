Елка будет в безопасности от кота: нужна лишь одна безделушка из кухни
- Чтобы отпугнуть кота от елки, положите под нее кожуру цитрусовых или опрыскайте деревце настоем из них, поскольку коты избегают сильного запаха цитрусовых.
- Альтернативным методом является обертывание ствола елки фольгой или размещение проволоки, чтобы создать барьер, который не позволит коту приблизиться.
Рождественские праздники – это радость не только для людей, но и для пушистых любимцев – ведь они получают невероятное поле для игр. К сожалению, обычно им становится ярко украшенная елка.
Елка зимой – это главное украшение дома, и для того, чтобы не беспокоиться все время о том, или ваш кот ее не опрокинет, нужно сделать одну мелочь прямо сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Как отогнать кота от новогодней елки?
Всего одна вещь из вашей кухни становится незаменимой после того, как устанавливается елка – и это кожура от цитрусовых. У котов очень чувствительное обоняние, и эти животные будут стараться избегать любых мест, где почувствуют этот запах. И даже малейший запах будет казаться пушистикам достаточно сильным – а апельсиновая и лимонная кожура содержат мощные натуральные масла, имеющие сильный запах даже после высыхания.
Поэтому, лучшее, что можно сделать – это положить несколько шкурок от цитрусовых под деревом. Или же можно на ночь замочить кожуру в воде, а потом залить настой в пульверизатор и опрыскать им елку. Так вы не только отпугнете своего кота, но и наполните свой дом невероятным ароматом.
Можно использовать и эфирные масла с цитрусовыми запахами – в таком случае будет достаточно всего нескольких капель.
Также котам не нравятся горькие вкусы, поэтому можно приготовить еще один домашний спрей, пишет PetMD. Вот что нужно в него добавить:
- 3 стакана воды;
- полстакана розмарина;
- 3/4 стакана дистиллированного белого уксуса;
- четверть стакана лимонного сока.
Но если вам, как и коту, не нравится аромат цитрусовых, можно воспользоваться другим способом – например, обернуть низ ствола елки слоем фольги. Большинство котов не любят странное ощущение на лапах и когтях, что создает фольга, поэтому будут избегать дерева. Также можно разместить проволоку вокруг ствола, чтобы создать барьер, который помешает животному подойти слишком близко.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Если у вас дома стоит искусственная елка, и она выглядит несколько изношенной, существует элементарный метод разрыхлить ее. Всего за несколько минут она будет выглядеть как новенькая.
Кроме того, перед Рождеством следует наполнить свой дом невероятными праздничными запахами. Это можно быстро сделать с помощью народных средств.
