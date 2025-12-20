Ялинка буде у безпеці від кота: потрібна лише одна дрібничка з кухні

Різдвяні свята – це радість не лише для людей, але й для пухнастих улюбленців – адже вони отримують неймовірне поле для ігор. На жаль, зазвичай ним стає яскраво прикрашена ялинка.

Ялинка взимку – це головна окраса дому, та для того, аби не перейматися весь час про те, чи ваш кіт її не перекине, потрібно зробити одну дрібничку прямо зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Фольга, 5 хвилин – і ваш холодильник не намерзатиме: лайфхак на мільйон

Як відігнати кота від новорічної ялинки?

Всього одна річ з вашої кухні стає незамінною після того, як встановлюється ялинка – і це шкірки від цитрусових. У котів дуже чутливий нюх, і ці тварини намагатимуться уникати будь-яких місць, де відчують цей запах. І навіть найменший запах видаватиметься пухнастикам досить сильним – а апельсинова та лимонна шкірка містять потужні натуральні олії, що мають сильний запах навіть після висихання.

Отож, найкраще, що можна зробити – це покласти кілька шкірок від цитрусових під деревом. Або ж можна на ніч замочити шкірки у воді, а тоді залити настій у пульверизатор та обприскати ним ялинку. Так ви не тільки відлякаєте свого кота, але й наповните свою оселю неймовірним ароматом.

Можна використати й ефірні олії з цитрусовими запахами – у такому випадку буде достатньо всього кількох крапель.

До речі, знайти різдвяну ялинку чи іграшки за найкращими цінами можна на Prom. А ще ефірні олії та спреї і купу всього для захисту ялинки від кота. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Також котам не подобаються гіркі смаки, тож можна приготувати ще один домашній спрей, пише PetMD. Ось що потрібно в нього додати:

3 склянки води;

пів склянки розмарину;

3/4 склянки дистильованого білого оцту;

чверть склянки лимонного соку.

Але якщо вам, як і коту, не подобається аромат цитрусових, можна скористатися іншим способом – наприклад, обгорнути низ стовбура ялинки шаром фольги. Більшість котів не люблять дивне відчуття на лапах і кігтях, що створює фольга, тож уникатимуть дерева. Також можна розмістити дріт навколо стовбура, аби створити бар'єр, який завадить тварині підійти надто близько.

Які ще лайфхаки варто знати?