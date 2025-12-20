Ялинка буде у безпеці від кота: потрібна лише одна дрібничка з кухні
- Щоб відлякати кота від ялинки, покладіть під неї шкірки цитрусових або обприскайте деревце настоєм з них, оскільки коти уникають сильного запаху цитрусових.
- Альтернативним методом є обгортання стовбура ялинки фольгою або розміщення дроту, щоб створити бар'єр, який не дозволить коту наблизитися.
Різдвяні свята – це радість не лише для людей, але й для пухнастих улюбленців – адже вони отримують неймовірне поле для ігор. На жаль, зазвичай ним стає яскраво прикрашена ялинка.
Ялинка взимку – це головна окраса дому, та для того, аби не перейматися весь час про те, чи ваш кіт її не перекине, потрібно зробити одну дрібничку прямо зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Як відігнати кота від новорічної ялинки?
Всього одна річ з вашої кухні стає незамінною після того, як встановлюється ялинка – і це шкірки від цитрусових. У котів дуже чутливий нюх, і ці тварини намагатимуться уникати будь-яких місць, де відчують цей запах. І навіть найменший запах видаватиметься пухнастикам досить сильним – а апельсинова та лимонна шкірка містять потужні натуральні олії, що мають сильний запах навіть після висихання.
Отож, найкраще, що можна зробити – це покласти кілька шкірок від цитрусових під деревом. Або ж можна на ніч замочити шкірки у воді, а тоді залити настій у пульверизатор та обприскати ним ялинку. Так ви не тільки відлякаєте свого кота, але й наповните свою оселю неймовірним ароматом.
Можна використати й ефірні олії з цитрусовими запахами – у такому випадку буде достатньо всього кількох крапель.
Також котам не подобаються гіркі смаки, тож можна приготувати ще один домашній спрей, пише PetMD. Ось що потрібно в нього додати:
- 3 склянки води;
- пів склянки розмарину;
- 3/4 склянки дистильованого білого оцту;
- чверть склянки лимонного соку.
Але якщо вам, як і коту, не подобається аромат цитрусових, можна скористатися іншим способом – наприклад, обгорнути низ стовбура ялинки шаром фольги. Більшість котів не люблять дивне відчуття на лапах і кігтях, що створює фольга, тож уникатимуть дерева. Також можна розмістити дріт навколо стовбура, аби створити бар'єр, який завадить тварині підійти надто близько.
Які ще лайфхаки варто знати?
Якщо у вас вдома стоїть штучна ялинка, і вона виглядає дещо зношеною, існує елементарний метод розпушити її. Всього за кілька хвилин вона виглядатиме як новенька.
Окрім того, перед Різдвом слід наповнити свій дім неймовірними святковими запахами. Це можна швидко зробити за допомогою народних засобів.
