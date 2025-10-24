Мыши покинут дом навсегда: запахи, которые выгонят их из дома за ночь

Грызуны не совсем приятные гости в доме. Они уничтожают провода, деревянные конструкции и другие материалы, а также способны лазить по поверхностям в поиске пищи. Если же дома завелись мыши, то вывести их очень просто безо всяких химикатов.

Существует множество способов прогнать мышей с помощью ловушек или химических средств, но есть более гуманный способ, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Способ заключается в использовании различных запахов, которые отпугивают грызунов из дома мгновенно.

Как избавиться от мышей в доме?

Запах корицы

Для грызунов корица имеет очень резкий запах, поэтому они очень не любят этой пряной приправы. Нужно насыпать сухую корицу в тех местах, где потенциально могут быть мыши.

Уксус

Смочите в уксусе ватные шарики и разместите в углах кухни или комнатах, где вы видели грызунов. Запах уксуса для мышей очень неприятный, поэтому они быстро покинут дом.

Масло перечной мяты

Грызуны не любят запаха масла перечной мяты, поэтому аналогично, как в случае с уксусом, нужно только смочить ватные шарики и разложить по комнатам. Дополнительно можно добавить несколько капель масла в чистящие средства, чтобы наполнить дом свежим ароматом.

Масло эвкалипта

Небольшое количество масла эвкалипта нужно нанести на ватные спонжики и разложить именно в тех местах, где вы видели активность мышей.



Мышей отпугивают запахи / Фото Pexels

Масло гвоздики

Грызуны также не любят пряного запаха гвоздики. Разведенное с водой масло можно распылять на поверхности или наносить на ватные шарики.

Чеснок

Очень не любят грызуны запаха чеснока. Нужно лишь разложить зубчики возле мест, где потенциально могут быть грызуны.

Лаванда

Мыши не любят запаха лаванды, поэтому ароматная трава быстро отпугнет их из дома. Нужно только обмакнуть в эфирное масло ватные шарики и разложить по дому.

Лук

В составе лука содержится органическая сера, которая изрядно отпугивает мышей. Чтобы прогнать грызунов из дома, не нужно даже разрезать лук. Достаточно лишь разложить в нескольких местах луковую шелуху.

Грызуны также очень докучают на участках, поедая плоды на огороде, пишет Express. Для тех, кто держит теплицы, советуют высадить мяту, которая для мышей и крыс является отталкивающей. Кусты нужно высадить по периметру участка. Часто хозяйки готовят мясо с розмарином, поэтому его также стоит высадить, потому что именно этот запах грызуны обходят стороной.

