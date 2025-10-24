Миші покинуть будинок назавжди: запахи, які виженуть їх з дому за ніч

Гризуни – не зовсім приємні гості в будинку. Вони нищать дроти, дерев’яні конструкції та інші матеріали, а також здатні лазити по поверхнях в пошуку їжі. Якщо ж вдома завелися миші, то вивести їх дуже просто без жодних хімікатів.

Існує безліч способів прогнати мишей за допомогою пасток чи хімічних засобів, але є гуманніший спосіб, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Спосіб полягає у використанні різних запахів, які відлякують гризунів з будинку миттєво.

Як позбутися мишей в будинку?

Запах кориці

Для гризунів кориця має дуже різкий запах, тому вони дуже не люблять цієї пряної приправи. Потрібно насипати суху корицю в тих місцях, де потенційно можуть бути миші.

Оцет

Змочіть в оцті ватні кульки й розмістіть в кутках кухні чи кімнатах, де ви бачили гризунів. Запах оцту для мишей є дуже неприємний, тож вони швидко покинуть дім.

Олія перцевої м’яти

Гризуни не люблять запаху олії перцевої м’яти, тож аналогічно, як у випадку з оцтом, потрібно лише змочити ватні кульки й розкласти по кімнатах. Додатково можна додати кілька крапель олії в засоби для чищення, щоб наповнити дім свіжим ароматом.

Олія евкаліпта

Невелику кількість олії евкаліпта потрібно нанести на ватні спонжики й розкласти саме в тих місцях, де ви бачили активність мишей.



Мишей відлякують запахи / Фото Pexels

Олія гвоздики

Гризуни також не люблять пряного запаху гвоздики. Розведену з водою олію можна розпилювати на поверхні або наносити на ватні кульки.

Часник

Дуже не люблять гризуни запаху часника. Потрібно лише розкласти зубчики біля місць, де потенційно можуть бути гризуни.

Лаванда

Миші не люблять запаху лаванди, тож ароматна трава швидко відлякає їх з помешкання. Потрібно лише вмочити в ефірну олію ватні кульки й розкласти по будинку.

Цибуля

У складі цибулі міститься органічна сірка, яка неабияк відлякує мишей. Щоб прогнати гризунів з дому, не потрібно навіть розрізати цибулю. Достатньо лише порозкладати в кількох місцях цибулеве лушпиння.

Гризуни також дуже докучають на ділянках, поїдаючи плоди на городі, пише Express. Для тих, хто тримає теплиці, радять висадити м'яту, яка для мишей та щурів є відразливою. Кущі потрібно висадити по периметру ділянки. Часто господині готують м'ясо з розмарином, тож його також варто висадити, бо саме цей запах гризуни обходять боком.

