Неприятный запах из холодильника исчезнет: нужно положить в него одну безделушку
- Для устранения неприятного запаха в холодильнике можно использовать пищевую соду, активированный уголь, белый уксус, лимон или кофейную гущу.
- Эксперты рекомендуют чистить холодильник каждые 3-6 недель для поддержания свежести.
Порой даже чистый холодильник может иметь не самый приятный аромат – это происходит из-за того, что запахи пищи, которую вы там храните, смешиваются.
К счастью, избавиться от запахов в холодильнике совсем несложно – нужно лишь положить на полки одну безделушку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике?
Есть несколько причин, почему из холодильника может идти неприятный запах. Первая из них – это разливы и грязь, и в таком случае нужно опорожнить полки и качественно почистить холодильник. А вот вторая причина проще – запахи пищи смешиваются между собой.
В таком случае достаточно лишь поместить натуральный дезодорант в холодильник, чтобы избавиться от неприятных ароматов.
В частности, можно использовать следующие средства:
- Пищевая сода. Она нейтрализует запах, эффективно поглощая его. Нужно лишь насыпать немного порошка в блюдце и поставить на полку холодильника или морозильной камеры. Пищевую соду нужно заменять каждый месяц.
- Активированный уголь. Он имеет пористую структуру, и поэтому может улавливать и поглощать запахи. Миску с углем нужно поставить на полку холодильника на сутки, и о сильных запахах можно забыть.
- Уксус. Белый уксус содержит уксусную кислоту, разрушающую бактерии, которые являются виновниками неприятного запаха. Прибор нужно протереть смесью уксуса и воды в равных частях, чтобы избавиться от аромата.
- Лимон. В лимонах содержится лимонная кислота, что может оказаться чрезвычайно полезной из-за антибактериальных свойств и свежего аромата, который способен замаскировать неприятные запахи.
- Кофейная гуща. Кофейная гуща может эффективно поглощать и маскировать сильные запахи благодаря пористой структуре. Можно использовать кофейную гущу, что остается после приготовления напитка – оставить в холодильнике ее нужно всего на несколько дней.
Насколько часто нужно чистить холодильник?
Конечно, нельзя обойтись только использованием натуральных дезодорантов – время от времени для того, чтобы поддерживать свежесть холодильника, его нужно как следует чистить. Впрочем, насколько часто это нужно делать, знают далеко не все.
В идеале эксперты советуют делать это каждые 3 – 6 недель, пишет Real Simple, впрочем, частота все же может разниться в зависимости от нескольких факторов. Если ваша кухня – это место, где часто бывает много людей, и все постоянно перекусывают, чистить холодильник придется все же чаще.
