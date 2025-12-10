Неприятный запах из холодильника исчезнет: нужно положить в него одну безделушку

Порой даже чистый холодильник может иметь не самый приятный аромат – это происходит из-за того, что запахи пищи, которую вы там храните, смешиваются.

К счастью, избавиться от запахов в холодильнике совсем несложно – нужно лишь положить на полки одну безделушку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Как подогреть еду, когда выключили свет: гениальный лайфхак, который стоит внимания

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике?

Есть несколько причин, почему из холодильника может идти неприятный запах. Первая из них – это разливы и грязь, и в таком случае нужно опорожнить полки и качественно почистить холодильник. А вот вторая причина проще – запахи пищи смешиваются между собой.

В таком случае достаточно лишь поместить натуральный дезодорант в холодильник, чтобы избавиться от неприятных ароматов.

В частности, можно использовать следующие средства:

Пищевая сода . Она нейтрализует запах, эффективно поглощая его. Нужно лишь насыпать немного порошка в блюдце и поставить на полку холодильника или морозильной камеры. Пищевую соду нужно заменять каждый месяц.

. Она нейтрализует запах, эффективно поглощая его. Нужно лишь насыпать немного порошка в блюдце и поставить на полку холодильника или морозильной камеры. Пищевую соду нужно заменять каждый месяц. Активированный уголь . Он имеет пористую структуру, и поэтому может улавливать и поглощать запахи. Миску с углем нужно поставить на полку холодильника на сутки, и о сильных запахах можно забыть.

. Он имеет пористую структуру, и поэтому может улавливать и поглощать запахи. Миску с углем нужно поставить на полку холодильника на сутки, и о сильных запахах можно забыть. Уксус. Белый уксус содержит уксусную кислоту, разрушающую бактерии, которые являются виновниками неприятного запаха. Прибор нужно протереть смесью уксуса и воды в равных частях, чтобы избавиться от аромата.

Белый уксус содержит уксусную кислоту, разрушающую бактерии, которые являются виновниками неприятного запаха. Прибор нужно протереть смесью уксуса и воды в равных частях, чтобы избавиться от аромата. Лимон . В лимонах содержится лимонная кислота, что может оказаться чрезвычайно полезной из-за антибактериальных свойств и свежего аромата, который способен замаскировать неприятные запахи.

. В лимонах содержится лимонная кислота, что может оказаться чрезвычайно полезной из-за антибактериальных свойств и свежего аромата, который способен замаскировать неприятные запахи. Кофейная гуща. Кофейная гуща может эффективно поглощать и маскировать сильные запахи благодаря пористой структуре. Можно использовать кофейную гущу, что остается после приготовления напитка – оставить в холодильнике ее нужно всего на несколько дней.

До речі, знайти холодильники та засоби для їхнього чищення за найкращими цінами можна на Prom. А ще ганчірки, порошки та гелі для чищення і купу всього для прибирання. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Насколько часто нужно чистить холодильник?

Конечно, нельзя обойтись только использованием натуральных дезодорантов – время от времени для того, чтобы поддерживать свежесть холодильника, его нужно как следует чистить. Впрочем, насколько часто это нужно делать, знают далеко не все.

В идеале эксперты советуют делать это каждые 3 – 6 недель, пишет Real Simple, впрочем, частота все же может разниться в зависимости от нескольких факторов. Если ваша кухня – это место, где часто бывает много людей, и все постоянно перекусывают, чистить холодильник придется все же чаще.

Какие еще лайфхаки для дома нужно знать?